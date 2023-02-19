В челябинском лицее, где массово отравились школьники, выявили норовирус

В челябинском лицее обнаружили норовирус Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В лицее № 142 Челябинска, где произошло массовое отравление детей, у одного из сотрудников пищеблока и нескольких детей выявили РНК норовируса. Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Анатолий Семенов, расследование продолжается.

«Санитарно-эпидемиологическое расследование проводится с 18 февраля. В ходе мероприятия обнаружена РНК норовируса у заболевших детей и одного сотрудника пищеблока», — приводятся слова Семенова на сайте ведомства.

В лицее и на пищеблоке провели комплекс противоэпидемических мер. Также выполнена заключительная дезинфекция. Персонал пищеблока до результатов лабораторных исследований. Специалисты проводят лабораторный контроль пищи, смывы с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды. Учащихся взяли под медицинское наблюдение.

Сообщения об отравлении в родительских чатах в соцсетях появились вечером 17 февраля. У детей наблюдались тошнота, срыв стула и рвота. Медики госпитализировали троих учеников. Обстоятельства произошедшего в учебном заведении изучают сотрудники следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.