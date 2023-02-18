Бастрыкин потребовал доклад по делу об отравлении челябинских школьников

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования отравления школьников в челябинском лицее №142. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования. В учебном учреждении работают следователи СК, сотрудники контролирующих органов», — говорится в сообщении СКР.
Сообщения об отравлении детей появились в родительских чатах вечером 17 февраля. Дети жаловались на тошноту, рвоту, срыв стула. Троих школьников госпитализировали. СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В мэрии Челябинска сообщили, что в лицее
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