18 февраля 2023
17 февраля 2023

Бастрыкин потребовал доклад по делу об отравлении челябинских школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин контролирует расследование пищевого отравления детей в челябинском лицее Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования отравления школьников в челябинском лицее №142. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования. В учебном учреждении работают следователи СК, сотрудники контролирующих органов», — говорится в сообщении СКР.

Сообщения об отравлении детей появились в родительских чатах вечером 17 февраля. Дети жаловались на тошноту, рвоту, срыв стула. Троих школьников госпитализировали. СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В мэрии Челябинска сообщили, что в лицее проведена санитарная обработка.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования отравления школьников в челябинском лицее №142. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования. В учебном учреждении работают следователи СК, сотрудники контролирующих органов», — говорится в сообщении СКР. Сообщения об отравлении детей появились в родительских чатах вечером 17 февраля. Дети жаловались на тошноту, рвоту, срыв стула. Троих школьников госпитализировали. СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В мэрии Челябинска сообщили, что в лицее проведена санитарная обработка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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