Экс-полицейского из Екатеринбурга отправили в колонию на 12 лет

В Сысерти вынесли приговор бывшему полицейскому Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Сысерти (Свердловская область) вынесен приговор бывшему полицейскому Алексею Созонову. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима за наркоторговлю. Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре.

«Сысертский районный суд на основании доказательств вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ОП № 1 УМВД России по г. Екатеринбургу Алексея Созонова. Он признан виновным в совершении преступления. Сысертский районный суд назначил Алексею Созонову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.

В июле 2020 года участковый Алексей Созонов предложил знакомому торговать наркотиками. «Полицейский, имея информацию о каналах сбыта запрещенных препаратов в уральской столице, покупал их и прятал в тайниках. Приятель забирал наркотики из тайников и расфасовывал для последующего распространения. В дальнейшем он делал закладки, а фотографии с запрещенными товарами они размещали в интернете», — отметили в прокуратуре.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге заново осудят экс-полицейского, которого поймали на наркоторговле. По версии следствия, экс-полицейский вместе со своим знакомым создавал «закладки» с мефедроном в лесу.