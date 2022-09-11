В Екатеринбурге заново осудят экс-полицейского пойманного на наркоторговле

Бывшего сотрудника ГИБДД Екатеринбурга Владимира Колесникова, которого признавали невиновным в наркоторговле, будут судить еще раз за то же преступление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Свердловский областной суд принял решение об отмене оправдательного приговора», — говорится в сообщении пресс-службы. Ленинский райсуд посчитал, что в его действиях нет состава преступления.
По версии следствия, полицейский вместе со своим знакомым создавал «закладки» с мефедроном в лесу. Вместе с ним поймали человека без формы МВД, у них нашли больше 200 грамм наркотиков.
Ранее сотрудники УФСБ по Свердловской области поймали группировку наркоторговцев, которые открыли лабораторию в квартире Екатеринбурга. У молодых людей забрали около 3,5 килограммов запрещенных веществ.
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Бывшего сотрудника ГИБДД Екатеринбурга Владимира Колесникова, которого признавали невиновным в наркоторговле, будут судить еще раз за то же преступление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд принял решение об отмене оправдательного приговора», — говорится в сообщении пресс-службы. Ленинский райсуд посчитал, что в его действиях нет состава преступления. По версии следствия, полицейский вместе со своим знакомым создавал «закладки» с мефедроном в лесу. Вместе с ним поймали человека без формы МВД, у них нашли больше 200 грамм наркотиков. Ранее сотрудники УФСБ по Свердловской области поймали группировку наркоторговцев, которые открыли лабораторию в квартире Екатеринбурга. У молодых людей забрали около 3,5 килограммов запрещенных веществ.