11 сентября 2022

В Екатеринбурге заново осудят экс-полицейского пойманного на наркоторговле

Суд Екатеринбурга заново рассмотрит дело экс-полицейского, подозреваемого в распространении наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП
Ленинскому суду Екатеринбурга придется пересмотреть дело полицейского Фото:

Бывшего сотрудника ГИБДД Екатеринбурга Владимира Колесникова, которого признавали невиновным в наркоторговле, будут судить еще раз за то же преступление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд принял решение об отмене оправдательного приговора», — говорится в сообщении пресс-службы. Ленинский райсуд посчитал, что в его действиях нет состава преступления.

По версии следствия, полицейский вместе со своим знакомым создавал «закладки» с мефедроном в лесу. Вместе с ним поймали человека без формы МВД, у них нашли больше 200 грамм наркотиков.

Ранее сотрудники УФСБ по Свердловской области поймали группировку наркоторговцев, которые открыли лабораторию в квартире Екатеринбурга. У молодых людей забрали около 3,5 килограммов запрещенных веществ.

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Бывшего сотрудника ГИБДД Екатеринбурга Владимира Колесникова, которого признавали невиновным в наркоторговле, будут судить еще раз за то же преступление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд принял решение об отмене оправдательного приговора», — говорится в сообщении пресс-службы. Ленинский райсуд посчитал, что в его действиях нет состава преступления. По версии следствия, полицейский вместе со своим знакомым создавал «закладки» с мефедроном в лесу. Вместе с ним поймали человека без формы МВД, у них нашли больше 200 грамм наркотиков. Ранее сотрудники УФСБ по Свердловской области поймали группировку наркоторговцев, которые открыли лабораторию в квартире Екатеринбурга. У молодых людей забрали около 3,5 килограммов запрещенных веществ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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