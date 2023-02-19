19 февраля 2023
18 февраля 2023

После массового отравления в лицее мэр Челябинска требует взять на контроль питание в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, продукты, гречка, яблоки, еда, котлета, столовая в школе, школьное питание
В 142 лицее продолжат усиленную дезинфекцию Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова требует взять на контроль питание в школах после массового отравления в 142 лицее. Такое поручение глава города дала первому вице-мэру Сергею Авдееву 20 февраля на аппаратном совещании.

«В 142 лицее провели расследование из-за отравления школьников. Вирус выявили у одного сотрудника пищеблока. В лицее продезинфицировали класс и пищеблок, продолжат усиленную дезинфекцию», — уточнил Авдеев.

Котова поручила Авдееву усилить контроль над питанием и его безопасностью в образовательных учреждениях. Сотрудники следствия прибыли в школу 18 февраля в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). После проверок у сотрудника пищеблока и нескольких учеников выявили нововирус. Учащихся взяли под медицинское наблюдение.

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Мэр Челябинска Наталья Котова требует взять на контроль питание в школах после массового отравления в 142 лицее. Такое поручение глава города дала первому вице-мэру Сергею Авдееву 20 февраля на аппаратном совещании. «В 142 лицее провели расследование из-за отравления школьников. Вирус выявили у одного сотрудника пищеблока. В лицее продезинфицировали класс и пищеблок, продолжат усиленную дезинфекцию», — уточнил Авдеев. Котова поручила Авдееву усилить контроль над питанием и его безопасностью в образовательных учреждениях. Сотрудники следствия прибыли в школу 18 февраля в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). После проверок у сотрудника пищеблока и нескольких учеников выявили нововирус. Учащихся взяли под медицинское наблюдение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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