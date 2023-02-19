Мэр Александровска призвала земляков помочь мобилизованному

Глава Александровского городского округа Ольга Лаврова призвала земляков помочь мобилизованному со сбором необходимых в зоне СВО вещей. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что в мужчина попросил местные власти помочь ему.
«В администрацию [Александровска] за помощью обратился мобилизованный житель нашего округа. Прошу всех желающих и неравнодушных оказать содействие в сборе необходимых вещей. Все вещи можно принести в администрацию Александровского округа», — написала Лаврова.
В перечень требуемого вошли гаечные ключи, мыло, стиральный порошок, краска, гвозди, нательное белье, обезболивающее, спецодежда, бензопила и другие вещи. Чиновница отметила, что помощь от горожан принимается до 20 февраля включительно.
Ранее в Перми один из добровольцев, решивший отправиться в зону СВО, попросил земляков помочь ему со сбором вещей и спецсредств. Спустя несколько часов просьба пермяка была выполнена. C 24 февраля 2022 года на Украине проводится спецоперация. Президент Владимир Путин заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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