19 февраля 2023
18 февраля 2023

Мэр Александровска призвала земляков помочь мобилизованному

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, военнослужащий, мобилизация, мобилизованные, мобилизованный
Помощь мобилизованному принимается в администрации Александровского округа (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Александровского городского округа Ольга Лаврова призвала земляков помочь мобилизованному со сбором необходимых в зоне СВО вещей. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что в мужчина попросил местные власти помочь ему.

«В администрацию [Александровска] за помощью обратился мобилизованный житель нашего округа. Прошу всех желающих и неравнодушных оказать содействие в сборе необходимых вещей. Все вещи можно принести в администрацию Александровского округа», — написала Лаврова.

В перечень требуемого вошли гаечные ключи, мыло, стиральный порошок, краска, гвозди, нательное белье, обезболивающее, спецодежда, бензопила и другие вещи. Чиновница отметила, что помощь от горожан принимается до 20 февраля включительно.

Ранее в Перми один из добровольцев, решивший отправиться в зону СВО, попросил земляков помочь ему со сбором вещей и спецсредств. Спустя несколько часов просьба пермяка была выполнена. C 24 февраля 2022 года на Украине проводится спецоперация. Президент Владимир Путин заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Глава Александровского городского округа Ольга Лаврова призвала земляков помочь мобилизованному со сбором необходимых в зоне СВО вещей. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что в мужчина попросил местные власти помочь ему. «В администрацию [Александровска] за помощью обратился мобилизованный житель нашего округа. Прошу всех желающих и неравнодушных оказать содействие в сборе необходимых вещей. Все вещи можно принести в администрацию Александровского округа», — написала Лаврова. В перечень требуемого вошли гаечные ключи, мыло, стиральный порошок, краска, гвозди, нательное белье, обезболивающее, спецодежда, бензопила и другие вещи. Чиновница отметила, что помощь от горожан принимается до 20 февраля включительно. Ранее в Перми один из добровольцев, решивший отправиться в зону СВО, попросил земляков помочь ему со сбором вещей и спецсредств. Спустя несколько часов просьба пермяка была выполнена. C 24 февраля 2022 года на Украине проводится спецоперация. Президент Владимир Путин заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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