07 февраля 2023

Пермяки собрали вещи и спецсредства для добровольца, который едет на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, мобилизация, мобилизованные
Пермяк поблагодарил своих земляков, откликнувшихся на его просьбу о сборе вещей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Пермского края собрали вещи и спецсредства для пермяка, который решил участвовать в спецоперации добровольцем. На днях один из жителей обратился к участникам движения, которое занимается сбором и отправкой необходимого груза на фронт. Мужчина объяснил, что его знакомый еден на СВО и попросил помочь собрать для него вещи, оборудование и обувь. Спустя несколько часов просьба добровольца была выполнена. Видео опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

«К нам пришел неизвестный даритель с рюкзаком (нас в это время на месте не было). Рядом с рюкзаком список из 26 предметов, начиная от теплых вещей, заканчивая фонариком. Рюкзак собран „под ключ“, как говорится», — пояснила одна из участниц движения. Получив рюкзак с вещами, пермяк записал видеообращение, в котором поблагодарил за помощь неравнодушных жителей.

Ранее бойцы, находящиеся на передовой, получили от жителей Пермского края новогодние подарки, а также медикаменты и продукты. Российская армия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.

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Жители Пермского края собрали вещи и спецсредства для пермяка, который решил участвовать в спецоперации добровольцем. На днях один из жителей обратился к участникам движения, которое занимается сбором и отправкой необходимого груза на фронт. Мужчина объяснил, что его знакомый еден на СВО и попросил помочь собрать для него вещи, оборудование и обувь. Спустя несколько часов просьба добровольца была выполнена. Видео опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». «К нам пришел неизвестный даритель с рюкзаком (нас в это время на месте не было). Рядом с рюкзаком список из 26 предметов, начиная от теплых вещей, заканчивая фонариком. Рюкзак собран „под ключ“, как говорится», — пояснила одна из участниц движения. Получив рюкзак с вещами, пермяк записал видеообращение, в котором поблагодарил за помощь неравнодушных жителей. Ранее бойцы, находящиеся на передовой, получили от жителей Пермского края новогодние подарки, а также медикаменты и продукты. Российская армия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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