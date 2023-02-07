Пермяки собрали вещи и спецсредства для добровольца, который едет на СВО

Жители Пермского края собрали вещи и спецсредства для пермяка, который решил участвовать в спецоперации добровольцем. На днях один из жителей обратился к участникам движения, которое занимается сбором и отправкой необходимого груза на фронт. Мужчина объяснил, что его знакомый еден на СВО и попросил помочь собрать для него вещи, оборудование и обувь. Спустя несколько часов просьба добровольца была выполнена. Видео опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».
«К нам пришел неизвестный даритель с рюкзаком (нас в это время на месте не было). Рядом с рюкзаком список из 26 предметов, начиная от теплых вещей, заканчивая фонариком. Рюкзак собран „под ключ“, как говорится», — пояснила одна из участниц движения. Получив рюкзак с вещами, пермяк записал видеообращение, в котором поблагодарил за помощь неравнодушных жителей.
Ранее бойцы, находящиеся на передовой, получили от жителей Пермского края новогодние подарки, а также медикаменты и продукты. Российская армия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.
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