ММК возобновит работу завода в Турции после землетрясения

Магнитогорский комбинат возобновит работу турецкого актива Фото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) возобновит работу своего завода в Турции. Как рассказали в пресс-службе комбината, актив MMK Metalurji прерывал работу во время землетрясения.

«MMK Metalurji, входящее в группу ПАО „ММК“, возвращается в нормальный режим работы. Перерыв был связан с землетрясением на юго-востоке Турции», — уточнили в компании.

После осмотра специалистов стало ясно: производственная площадка и агрегаты в Дертйоле остались без серьезных повреждений. В результате сформировали план запуска. Первым заработали непрерывный травильный агрегат и реверсивный стан. В настоящее время инженеры усиливают конструкции и готовят к запуску другую технику.

В настоящий момент сотрудники турецкого завода занимаются гуманитарными задачами и готовятся строить временное жилье. Оно потребуется для тех работников, у которых дома полностью разрушены или признаны негодными для проживания.