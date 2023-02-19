19 февраля 2023

ММК возобновит работу завода в Турции после землетрясения

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Магнитогорский комбинат возобновит работу турецкого актива Фото:

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) возобновит работу своего завода в Турции. Как рассказали в пресс-службе комбината, актив MMK Metalurji прерывал работу во время землетрясения.

«MMK Metalurji, входящее в группу ПАО „ММК“, возвращается в нормальный режим работы. Перерыв был связан с землетрясением на юго-востоке Турции», — уточнили в компании.

После осмотра специалистов стало ясно: производственная площадка и агрегаты в Дертйоле остались без серьезных повреждений. В результате сформировали план запуска. Первым заработали непрерывный травильный агрегат и реверсивный стан. В настоящее время инженеры усиливают конструкции и готовят к запуску другую технику.

В настоящий момент сотрудники турецкого завода занимаются гуманитарными задачами и готовятся строить временное жилье. Оно потребуется для тех работников, у которых дома полностью разрушены или признаны негодными для проживания.

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Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) возобновит работу своего завода в Турции. Как рассказали в пресс-службе комбината, актив MMK Metalurji прерывал работу во время землетрясения. «MMK Metalurji, входящее в группу ПАО „ММК“, возвращается в нормальный режим работы. Перерыв был связан с землетрясением на юго-востоке Турции», — уточнили в компании. После осмотра специалистов стало ясно: производственная площадка и агрегаты в Дертйоле остались без серьезных повреждений. В результате сформировали план запуска. Первым заработали непрерывный травильный агрегат и реверсивный стан. В настоящее время инженеры усиливают конструкции и готовят к запуску другую технику. В настоящий момент сотрудники турецкого завода занимаются гуманитарными задачами и готовятся строить временное жилье. Оно потребуется для тех работников, у которых дома полностью разрушены или признаны негодными для проживания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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