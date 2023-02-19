ММК возобновит работу завода в Турции после землетрясения

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) возобновит работу своего завода в Турции. Как рассказали в пресс-службе комбината, актив MMK Metalurji прерывал работу во время землетрясения.
«MMK Metalurji, входящее в группу ПАО „ММК“, возвращается в нормальный режим работы. Перерыв был связан с землетрясением на юго-востоке Турции», — уточнили в компании.
После осмотра специалистов стало ясно: производственная площадка и агрегаты в Дертйоле остались без серьезных повреждений. В результате сформировали план запуска. Первым заработали непрерывный травильный агрегат и реверсивный стан. В настоящее время инженеры усиливают конструкции и готовят к запуску другую технику.
В настоящий момент сотрудники турецкого завода занимаются гуманитарными задачами и готовятся строить временное жилье. Оно потребуется для тех работников, у которых дома полностью разрушены или признаны негодными для проживания.
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