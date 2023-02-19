19 февраля 2023
18 февраля 2023

Мэр Копейска приказал закрыть доступ на лесопилку бродячим собакам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Собаки. Тюмень, зима, пес, бродячая собака
Собаки забегают на лесопилку через дыры в заборе и прячутся Фото:

Мэр Копейска Челябинской области Андрей Фалейчик дал поручение заделать дыры в ограждении лесопилки, от куда выбегают агрессивные стаи собак. Об этом пресс-служба Копейска сообщила в социальных сетях.

«Процесс отлова собак в Тугайкуле осложняется. Животные забегают на территорию местной лесопилки и там прячутся, на территорию доступ свободен. Глава города подчеркнул, что производственный объект в районе школы — объект повышенной опасности. Поэтому в кратчайшие сроки целостность ограждения должна быть восстановлена», — сообщила пресс-служба района в telegram-канале «Копейск. Официально».

Поручение мэр дал в связи с ЧП в Тугайкуле, где агрессивная собака напала на 13-летнюю школьницу. Собака выбежала с территории лесопилки.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Мэр Копейска Челябинской области Андрей Фалейчик дал поручение заделать дыры в ограждении лесопилки, от куда выбегают агрессивные стаи собак. Об этом пресс-служба Копейска сообщила в социальных сетях. «Процесс отлова собак в Тугайкуле осложняется. Животные забегают на территорию местной лесопилки и там прячутся, на территорию доступ свободен. Глава города подчеркнул, что производственный объект в районе школы — объект повышенной опасности. Поэтому в кратчайшие сроки целостность ограждения должна быть восстановлена», — сообщила пресс-служба района в telegram-канале «Копейск. Официально». Поручение мэр дал в связи с ЧП в Тугайкуле, где агрессивная собака напала на 13-летнюю школьницу. Собака выбежала с территории лесопилки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...