Мэр Копейска приказал закрыть доступ на лесопилку бродячим собакам

Собаки забегают на лесопилку через дыры в заборе и прячутся Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр Копейска Челябинской области Андрей Фалейчик дал поручение заделать дыры в ограждении лесопилки, от куда выбегают агрессивные стаи собак. Об этом пресс-служба Копейска сообщила в социальных сетях.

«Процесс отлова собак в Тугайкуле осложняется. Животные забегают на территорию местной лесопилки и там прячутся, на территорию доступ свободен. Глава города подчеркнул, что производственный объект в районе школы — объект повышенной опасности. Поэтому в кратчайшие сроки целостность ограждения должна быть восстановлена», — сообщила пресс-служба района в telegram-канале «Копейск. Официально».

Поручение мэр дал в связи с ЧП в Тугайкуле, где агрессивная собака напала на 13-летнюю школьницу. Собака выбежала с территории лесопилки.