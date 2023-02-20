20 февраля 2023

Стоимость реконструкции улицы в центре Перми возросла до 2,2 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция улицы Строителей, первая очередь дороги. Пермь, укладка асфальта, новая дорога, дорога, улица строителей
Завершить реконструкцию улицы Карпинского планируют в начале 2026 года Фото:

Стоимость проведения работ по реконструкции улицы Карпинского в Перми увеличилась до 2,2 млрд рублей. Прием заявок от компаний на участие в тендере завершится 9 марта.

«Объявлен повторный тендер на реконструкцию улицы Карпинского на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов. С победителем тендера будет заключен контракт на 2,2 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе RosTender.info.

Ранее стоимость контракта оценивалась в 2,1 млрд рублей. Поиск подрядчика на проведение реконструкции объекта проводился в декабре 2022 года, однако процедура была отменена. Для ремонта улицы власти Перми безвозмездно передали в собственность края путепровод, а также несколько земельных участков. Завершить работы на объекте планируется до конца апреля 2026 года.

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Стоимость проведения работ по реконструкции улицы Карпинского в Перми увеличилась до 2,2 млрд рублей. Прием заявок от компаний на участие в тендере завершится 9 марта. «Объявлен повторный тендер на реконструкцию улицы Карпинского на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов. С победителем тендера будет заключен контракт на 2,2 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе RosTender.info. Ранее стоимость контракта оценивалась в 2,1 млрд рублей. Поиск подрядчика на проведение реконструкции объекта проводился в декабре 2022 года, однако процедура была отменена. Для ремонта улицы власти Перми безвозмездно передали в собственность края путепровод, а также несколько земельных участков. Завершить работы на объекте планируется до конца апреля 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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