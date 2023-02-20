Стоимость реконструкции улицы в центре Перми возросла до 2,2 млрд рублей

21 февраля 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Завершить реконструкцию улицы Карпинского планируют в начале 2026 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Стоимость проведения работ по реконструкции улицы Карпинского в Перми увеличилась до 2,2 млрд рублей. Прием заявок от компаний на участие в тендере завершится 9 марта. «Объявлен повторный тендер на реконструкцию улицы Карпинского на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов. С победителем тендера будет заключен контракт на 2,2 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе RosTender.info. Ранее стоимость контракта оценивалась в 2,1 млрд рублей. Поиск подрядчика на проведение реконструкции объекта проводился в декабре 2022 года, однако процедура была отменена. Для ремонта улицы власти Перми безвозмездно передали в собственность края путепровод, а также несколько земельных участков. Завершить работы на объекте планируется до конца апреля 2026 года.

Стоимость проведения работ по реконструкции улицы Карпинского в Перми увеличилась до 2,2 млрд рублей. Прием заявок от компаний на участие в тендере завершится 9 марта. «Объявлен повторный тендер на реконструкцию улицы Карпинского на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов. С победителем тендера будет заключен контракт на 2,2 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе RosTender.info. Ранее стоимость контракта оценивалась в 2,1 млрд рублей. Поиск подрядчика на проведение реконструкции объекта проводился в декабре 2022 года, однако процедура была отменена. Для ремонта улицы власти Перми безвозмездно передали в собственность края путепровод, а также несколько земельных участков. Завершить работы на объекте планируется до конца апреля 2026 года.