21 февраля 2023

Депутаты думы ХМАО поддержали предложение Путина о помощи участникам СВО

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин предложил создать специальный фонд для помощи участникам СВО и их семьям Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Депутаты думы ХМАО поддерживают предложение президента России Владимира Путина о создании специального государственного фонда для адресной помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом рассказал председатель думы Югры Борис Хохряков в своем telegram-канале.

«В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин <…> обозначил необходимость создания специального государственного фонда для адресной помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Считаю данное решение важным и своевременным. Единороссы Югры поддерживают данное поручение президента Российской Федерации и присоединяются к его реализации», — сообщил Хохряков. Председатель думы ХМАО отметил, что депутатский корпус Югры уже предложил передать более 186 миллионов рублей на материально-техническое обеспечение участников специальной военной операции, призванных с территории региона.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин объявил о создании государственного фонда, который будет заниматься реабилитацией ветеранов боевых действий на Украине, а также адресной помощью семьям погибших. Соответсвующее заявление он сделал во время послания федеральному собранию.

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Депутаты думы ХМАО поддерживают предложение президента России Владимира Путина о создании специального государственного фонда для адресной помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом рассказал председатель думы Югры Борис Хохряков в своем telegram-канале. «В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин <…> обозначил необходимость создания специального государственного фонда для адресной помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Считаю данное решение важным и своевременным. Единороссы Югры поддерживают данное поручение президента Российской Федерации и присоединяются к его реализации», — сообщил Хохряков. Председатель думы ХМАО отметил, что депутатский корпус Югры уже предложил передать более 186 миллионов рублей на материально-техническое обеспечение участников специальной военной операции, призванных с территории региона. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин объявил о создании государственного фонда, который будет заниматься реабилитацией ветеранов боевых действий на Украине, а также адресной помощью семьям погибших. Соответсвующее заявление он сделал во время послания федеральному собранию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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