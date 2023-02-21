Депутаты думы ХМАО поддержали предложение Путина о помощи участникам СВО

Депутаты думы ХМАО поддерживают предложение президента России Владимира Путина о создании специального государственного фонда для адресной помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом рассказал председатель думы Югры Борис Хохряков в своем telegram-канале.
«В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин <…> обозначил необходимость создания специального государственного фонда для адресной помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Считаю данное решение важным и своевременным. Единороссы Югры поддерживают данное поручение президента Российской Федерации и присоединяются к его реализации», — сообщил Хохряков. Председатель думы ХМАО отметил, что депутатский корпус Югры уже предложил передать более 186 миллионов рублей на материально-техническое обеспечение участников специальной военной операции, призванных с территории региона.
Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин объявил о создании государственного фонда, который будет заниматься реабилитацией ветеранов боевых действий на Украине, а также адресной помощью семьям погибших. Соответсвующее заявление он сделал во время послания федеральному собранию.
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