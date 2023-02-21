Путин предложил создать фонд помощи ветеранам спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин объявил о создании государственного фонда, который будет заниматься реабилитацией ветеранов боевых действий на Украине, а также адресной помощью семьям погибших. Об этом он объявил во время послания к федеральному собранию.
«Предлагаю создать государственный фонд. Его задачей станет персональная помощь семьям военнослужащих, погибших на СВО», — заявил президент во время послания Федеральному Собранию.
Участникам спецоперации на Украине и их семьям положены различные льготы и меры поддержки. В их числе выплаты и сохранение рабочих мест для военных, бесплатные путевки в летний лагерь для их детей. В случае ранения военнослужащего ему положена компенсация от государства в размере 3 млн рублей. В случае гибели его семья получает единовременную выплату в 5 млн рублей.
Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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