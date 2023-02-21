21 февраля 2023

В Челябинской области пассажиров эвакуировали с поезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, пассажир, ржд, поезд
Задержка поезда составляет 1 час 35 минут Фото:

В Челябинской области 22 февраля из-за проведения оперативных мероприятий был задержан пассажирский поезд № 123 Новосибирск — Белгород. Всех пассажиров эвакуировали в здание вокзала на станции Усть-Катав, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги

«Из-за проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами на станции Усть-Катав Южно-Уральской железной дороги был задержан пассажирский поезд № 123 Новосибирск — Белгород. Пассажиры поезда находятся на вокзале», — заявили в пресс-службе ЮУЖД.

Задержка поезда составляет 1 час 35 минут. Более подробно о причинах вынужденной остановки поезда в ведомстве не сообщают.

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В Челябинской области 22 февраля из-за проведения оперативных мероприятий был задержан пассажирский поезд № 123 Новосибирск — Белгород. Всех пассажиров эвакуировали в здание вокзала на станции Усть-Катав, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги «Из-за проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами на станции Усть-Катав Южно-Уральской железной дороги был задержан пассажирский поезд № 123 Новосибирск — Белгород. Пассажиры поезда находятся на вокзале», — заявили в пресс-службе ЮУЖД. Задержка поезда составляет 1 час 35 минут. Более подробно о причинах вынужденной остановки поезда в ведомстве не сообщают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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