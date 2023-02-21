В Челябинской области пассажиров эвакуировали с поезда

В Челябинской области 22 февраля из-за проведения оперативных мероприятий был задержан пассажирский поезд № 123 Новосибирск — Белгород. Всех пассажиров эвакуировали в здание вокзала на станции Усть-Катав, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги
«Из-за проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами на станции Усть-Катав Южно-Уральской железной дороги был задержан пассажирский поезд № 123 Новосибирск — Белгород. Пассажиры поезда находятся на вокзале», — заявили в пресс-службе ЮУЖД.
Задержка поезда составляет 1 час 35 минут. Более подробно о причинах вынужденной остановки поезда в ведомстве не сообщают.
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