22 февраля 2023
21 февраля 2023

Тюменские врачи спасли ребенка от потери зрения

© Служба новостей «URA.RU»
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Офтальмологическая поликлиника АНО «ЦКМСЧ». Магнитогорск, глаз, операция, здоровье, медицина, офтальмолог, монитор
Ребенок получает дорогостоящее лечение в тюменской больнице Фото:

Тюменские врачи-офтальмологи спасли ребенка от необратимой потери зрения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. У ребенка был диагностирован хронический нейротрофический кератит — отсутствие чувствительности роговицы правого глаза.

«Пациентка наблюдается в Тюменском областном офтальмологическом диспансере с 2017 года, у нее практически отсутствует чувствительность роговицы правого глаза. С 30 декабря 2022 года она начала получать лечение препаратом Oxervate. Курс лечения составляет 8 недель», — рассказали URA.RU в депздраве.

Препарат Oxervate был назначен ребенку коллегией врачей в Москве. Оплатить лечение этим дорогостоящим препаратом помог фонд «Круг добра», созданный по указу президента.

В настоящее время это единственный лекарственный препарат, обладающий патогенетическим направленным действием: восстановление иннервации и целостности роговицы. Врачи Тюменского областного офтальмологического диспансера специально прошли дополнительное обучение по применению этого препарата.

Ранее агентство рассказывало о то, как тюменские врачи спасли 16-летнего подростка, который поступил в больницу с галлюцинациями и судорогами. Врачи диагностировали у него менингит.

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Тюменские врачи-офтальмологи спасли ребенка от необратимой потери зрения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. У ребенка был диагностирован хронический нейротрофический кератит — отсутствие чувствительности роговицы правого глаза. «Пациентка наблюдается в Тюменском областном офтальмологическом диспансере с 2017 года, у нее практически отсутствует чувствительность роговицы правого глаза. С 30 декабря 2022 года она начала получать лечение препаратом Oxervate. Курс лечения составляет 8 недель», — рассказали URA.RU в депздраве. Препарат Oxervate был назначен ребенку коллегией врачей в Москве. Оплатить лечение этим дорогостоящим препаратом помог фонд «Круг добра», созданный по указу президента. В настоящее время это единственный лекарственный препарат, обладающий патогенетическим направленным действием: восстановление иннервации и целостности роговицы. Врачи Тюменского областного офтальмологического диспансера специально прошли дополнительное обучение по применению этого препарата. Ранее агентство рассказывало о то, как тюменские врачи спасли 16-летнего подростка, который поступил в больницу с галлюцинациями и судорогами. Врачи диагностировали у него менингит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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