Тюменские врачи спасли ребенка от потери зрения

23 февраля 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Ребенок получает дорогостоящее лечение в тюменской больнице Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменские врачи-офтальмологи спасли ребенка от необратимой потери зрения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. У ребенка был диагностирован хронический нейротрофический кератит — отсутствие чувствительности роговицы правого глаза. «Пациентка наблюдается в Тюменском областном офтальмологическом диспансере с 2017 года, у нее практически отсутствует чувствительность роговицы правого глаза. С 30 декабря 2022 года она начала получать лечение препаратом Oxervate. Курс лечения составляет 8 недель», — рассказали URA.RU в депздраве. Препарат Oxervate был назначен ребенку коллегией врачей в Москве. Оплатить лечение этим дорогостоящим препаратом помог фонд «Круг добра», созданный по указу президента. В настоящее время это единственный лекарственный препарат, обладающий патогенетическим направленным действием: восстановление иннервации и целостности роговицы. Врачи Тюменского областного офтальмологического диспансера специально прошли дополнительное обучение по применению этого препарата. Ранее агентство рассказывало о то, как тюменские врачи спасли 16-летнего подростка, который поступил в больницу с галлюцинациями и судорогами. Врачи диагностировали у него менингит.

Тюменские врачи-офтальмологи спасли ребенка от необратимой потери зрения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. У ребенка был диагностирован хронический нейротрофический кератит — отсутствие чувствительности роговицы правого глаза. «Пациентка наблюдается в Тюменском областном офтальмологическом диспансере с 2017 года, у нее практически отсутствует чувствительность роговицы правого глаза. С 30 декабря 2022 года она начала получать лечение препаратом Oxervate. Курс лечения составляет 8 недель», — рассказали URA.RU в депздраве. Препарат Oxervate был назначен ребенку коллегией врачей в Москве. Оплатить лечение этим дорогостоящим препаратом помог фонд «Круг добра», созданный по указу президента. В настоящее время это единственный лекарственный препарат, обладающий патогенетическим направленным действием: восстановление иннервации и целостности роговицы. Врачи Тюменского областного офтальмологического диспансера специально прошли дополнительное обучение по применению этого препарата. Ранее агентство рассказывало о то, как тюменские врачи спасли 16-летнего подростка, который поступил в больницу с галлюцинациями и судорогами. Врачи диагностировали у него менингит.