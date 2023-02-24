24 февраля 2023
23 февраля 2023

В городе ХМАО ограничат движение транспорта

В Когалыме ограничат движение транспорта в районе центральной городской площади
© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, полицейская машина, полиция, гибдд, дпс
В центре Когалыма 26 февраля ограничат движение транспорта Фото:

В Когалыме (ХМАО) 26 февраля перекроют движение транспорта в районе центральной городской площади. Об этом сообщает администрация.

«Обращаем ваше внимание, что завтра, 26 февраля, с 10:00 до 17:00 будет ограничение движения транспортных средств от пересечения улиц Молодежная и Мира до пересечения улиц Мира и Степана Повха», — сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Жителей просят планировать маршруты с учетом ограничений.

Ранее в ХМАО ограничения вводили 19 января. Дороги перекрывали для проведения Крестного хода.

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В Когалыме (ХМАО) 26 февраля перекроют движение транспорта в районе центральной городской площади. Об этом сообщает администрация. «Обращаем ваше внимание, что завтра, 26 февраля, с 10:00 до 17:00 будет ограничение движения транспортных средств от пересечения улиц Молодежная и Мира до пересечения улиц Мира и Степана Повха», — сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Жителей просят планировать маршруты с учетом ограничений. Ранее в ХМАО ограничения вводили 19 января. Дороги перекрывали для проведения Крестного хода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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