В городе ХМАО ограничат движение транспорта

В Когалыме ограничат движение транспорта в районе центральной городской площади

25 февраля 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

В центре Когалыма 26 февраля ограничат движение транспорта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Когалыме (ХМАО) 26 февраля перекроют движение транспорта в районе центральной городской площади. Об этом сообщает администрация. «Обращаем ваше внимание, что завтра, 26 февраля, с 10:00 до 17:00 будет ограничение движения транспортных средств от пересечения улиц Молодежная и Мира до пересечения улиц Мира и Степана Повха», — сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Жителей просят планировать маршруты с учетом ограничений. Ранее в ХМАО ограничения вводили 19 января. Дороги перекрывали для проведения Крестного хода.

В Когалыме (ХМАО) 26 февраля перекроют движение транспорта в районе центральной городской площади. Об этом сообщает администрация. «Обращаем ваше внимание, что завтра, 26 февраля, с 10:00 до 17:00 будет ограничение движения транспортных средств от пересечения улиц Молодежная и Мира до пересечения улиц Мира и Степана Повха», — сообщили на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Жителей просят планировать маршруты с учетом ограничений. Ранее в ХМАО ограничения вводили 19 января. Дороги перекрывали для проведения Крестного хода.