Директор ЦРУ Бернс: Китай намерен поставлять оружие России

Вашингтон выразил уверенность в намерении Китая организовать поставки оружия в Россию. Соединенные Штаты рассчитывают помешать Пекину в реализации предполагаемых планов. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.
«Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления (Российской Федерации — прим. URA.RU) военной техники», — выразил свое мнение Бернс, его слова приводит телекомпания CBS News. Глава ЦРУ подчеркнул, что Соединенные Штаты приложат необходимые усилия для того, чтобы донести до Китая понимание «последствий» такого решения. Также в интересах Вашингтона «сдержать» Пекин от реализации этой инициативы, добавил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил об отсутствии доказательств военной поддержки Китаем России. Американский лидер выступил с опровержением в связи с публикацией The Wall Street Journal, где было сказано о якобы оказываемой военной помощи КНР своему северному соседу. В Китае также опровергли подобные слухи, о чем рассказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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Вашингтон выразил уверенность в намерении Китая организовать поставки оружия в Россию. Соединенные Штаты рассчитывают помешать Пекину в реализации предполагаемых планов. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. «Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления (Российской Федерации — прим. URA.RU) военной техники», — выразил свое мнение Бернс, его слова приводит телекомпания CBS News. Глава ЦРУ подчеркнул, что Соединенные Штаты приложат необходимые усилия для того, чтобы донести до Китая понимание «последствий» такого решения. Также в интересах Вашингтона «сдержать» Пекин от реализации этой инициативы, добавил он. Ранее президент США Джо Байден заявил об отсутствии доказательств военной поддержки Китаем России. Американский лидер выступил с опровержением в связи с публикацией The Wall Street Journal, где было сказано о якобы оказываемой военной помощи КНР своему северному соседу. В Китае также опровергли подобные слухи, о чем рассказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.