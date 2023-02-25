25 февраля 2023

Директор ЦРУ Бернс: Китай намерен поставлять оружие России

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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Директор ЦРУ Бернс обеспокоен возможностью поставок оружия в РФ из КНР Фото:
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Вашингтон выразил уверенность в намерении Китая организовать поставки оружия в Россию. Соединенные Штаты рассчитывают помешать Пекину в реализации предполагаемых планов. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

«Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления (Российской Федерации — прим. URA.RU) военной техники», — выразил свое мнение Бернс, его слова приводит телекомпания CBS News. Глава ЦРУ подчеркнул, что Соединенные Штаты приложат необходимые усилия для того, чтобы донести до Китая понимание «последствий» такого решения. Также в интересах Вашингтона «сдержать» Пекин от реализации этой инициативы, добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил об отсутствии доказательств военной поддержки Китаем России. Американский лидер выступил с опровержением в связи с публикацией The Wall Street Journal, где было сказано о якобы оказываемой военной помощи КНР своему северному соседу. В Китае также опровергли подобные слухи, о чем рассказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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Вашингтон выразил уверенность в намерении Китая организовать поставки оружия в Россию. Соединенные Штаты рассчитывают помешать Пекину в реализации предполагаемых планов. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. «Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления (Российской Федерации — прим. URA.RU) военной техники», — выразил свое мнение Бернс, его слова приводит телекомпания CBS News. Глава ЦРУ подчеркнул, что Соединенные Штаты приложат необходимые усилия для того, чтобы донести до Китая понимание «последствий» такого решения. Также в интересах Вашингтона «сдержать» Пекин от реализации этой инициативы, добавил он. Ранее президент США Джо Байден заявил об отсутствии доказательств военной поддержки Китаем России. Американский лидер выступил с опровержением в связи с публикацией The Wall Street Journal, где было сказано о якобы оказываемой военной помощи КНР своему северному соседу. В Китае также опровергли подобные слухи, о чем рассказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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