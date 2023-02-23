Китай опроверг поставки оружия в Россию

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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, флаги россии и китая, стол переговоров, подписание соглашений, договор о дружбе и сотрудничестве
Китай призывает к миру на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китай не поставляет оружие России для проведения спецоперации на Украине, заявления об обратном являются дезинформацией. Об этом сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Сообщения о поставках оружия РФ, якобы выполняемых Китаем, являются домыслами и направлены против КНР. Китай неизменно призывал к миру на Украине и переговорам, играя конструктивную роль в урегулировании ситуации», — сказал Вэньбинь, передает ТАСС.

В Китае отмечали, что Россия готова закончить конфликт на Украине. В Киеве заявили о готовности рассмотреть мирный план Китая по конфликту с Россией. В НАТО считают, что Китай собирается передать России летальное военное вооружение.

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Китай не поставляет оружие России для проведения спецоперации на Украине, заявления об обратном являются дезинформацией. Об этом сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «Сообщения о поставках оружия РФ, якобы выполняемых Китаем, являются домыслами и направлены против КНР. Китай неизменно призывал к миру на Украине и переговорам, играя конструктивную роль в урегулировании ситуации», — сказал Вэньбинь, передает ТАСС. В Китае отмечали, что Россия готова закончить конфликт на Украине. В Киеве заявили о готовности рассмотреть мирный план Китая по конфликту с Россией. В НАТО считают, что Китай собирается передать России летальное военное вооружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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