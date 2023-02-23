Китай опроверг поставки оружия в Россию

Китай не поставляет оружие России для проведения спецоперации на Украине, заявления об обратном являются дезинформацией. Об этом сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Сообщения о поставках оружия РФ, якобы выполняемых Китаем, являются домыслами и направлены против КНР. Китай неизменно призывал к миру на Украине и переговорам, играя конструктивную роль в урегулировании ситуации», — сказал Вэньбинь, передает ТАСС.
В Китае отмечали, что Россия готова закончить конфликт на Украине. В Киеве заявили о готовности рассмотреть мирный план Китая по конфликту с Россией. В НАТО считают, что Китай собирается передать России летальное военное вооружение.
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