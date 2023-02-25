В день годовщины СВО в Пермском крае простились с погибшим военнослужащим

Пермяк медалью «За отвагу» был награжден посмертно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае 24 февраля прошла церемония прощания с погибшим участником специальной военной операции (СВО) на Украине Юрием Новиковым. Об этом сообщил глава администрации Березовского округа Игорь Чайкин.

«Сегодня [24 февраля] простились с нашим земляком Новиковым Юрием Анатольевичем. Светлая память о нем сохранится в сердцах всех, кто его знал», — написал Игорь Чайкин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Прикамский боец погиб при исполнении воинского долга 5 февраля. Он был посмертно награжден медалью «За отвагу».

Вооруженные силы РФ участвуют в СВО на Украине с февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой. Цель операции — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима и нацбатальонов ВСУ.