В Белом доме рассказали о заготовленных для Киева «козырях» Салливан: США дают Украине козыри для усиления переговорных позиций 26 февраля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 + США обещали продолжать передавать оружие Киеву для усиления его переговорных позиций Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белый дом считает своей задачей обеспечить Киев «козырями» в виде многочисленных вооружений на поле боя для усиления переговорных позиций Украины. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. «В итоге мы увидим, что решение этого конфликта перейдет в дипломатическую плоскость. Наша задача — дать козыри украинцам на поле боя, чтобы у них было больше аргументов за столом переговоров», — сказал чиновник в интервью NBC . США активно поддерживают Украину многочисленными пакетами военной помощи. В частности, сейчас обсуждается поставка Киеву новейших истребителей четвертого и пятого поколений. В то же время официальные лица США призвали украинского президента Владимира Зеленского показать готовность к переговорам с российской стороной, писала газета The New York Times. Сам Зеленский исключает возможность диалога с РФ. Белый дом считает своей задачей обеспечить Киев «козырями» в виде многочисленных вооружений на поле боя для усиления переговорных позиций Украины. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. «В итоге мы увидим, что решение этого конфликта перейдет в дипломатическую плоскость. Наша задача — дать козыри украинцам на поле боя, чтобы у них было больше аргументов за столом переговоров», — сказал чиновник в интервью NBC. США активно поддерживают Украину многочисленными пакетами военной помощи. В частности, сейчас обсуждается поставка Киеву новейших истребителей четвертого и пятого поколений. В то же время официальные лица США призвали украинского президента Владимира Зеленского показать готовность к переговорам с российской стороной, писала газета The New York Times. Сам Зеленский исключает возможность диалога с РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям