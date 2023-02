NYT: в США попросили Зеленского показать готовность к переговорам

Владимир Зеленский пока не планирует проводить переговоры с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Целью официальных лиц США является укрепление позиций президента Украины Владимира Зеленского в мирных переговорах, готовность к которым ему следует проявить. Об этом сообщает обозреватель американской газеты The New York Times Майкл Кроули. «Официальные лица США, помня о своих бесконечных разговорах о поддержке Украины „столько, сколько потребуется", утверждают, что их цель — укрепить позиции Киева в возможных мирных переговорах. Не уточняется, когда они могут начаться», — написал Кроули для The New York Times . Аналитики и официальные лица на Западе считают, что сложно представить проведение мирных переговоров между Россией и Украиной, так как стороны собираются бороться до победы, отметил Кроули. Также Украина и Россия поставили условия для диалога, которые нереально выполнить в ближайшее время, сообщил он. По мнению обозревателя, стороны заинтересованы в переговорах, но это не говорит о мирном окончании конфликта. Подобное обсуждение указывает на намерения успокоить союзников, считает Кроули. Зеленский исключает возможность переговоров с Россией. При этом разговор с Россией должна начать Украина, даже если боевые действия будут продолжаться, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Германии, Франции и Великобритании. Нежелание Зеленского проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным делает невозможным заключение мира, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

