США планируют поставить Украине новейшие истребители

Замгоссекретаря Нуланд: США обсуждают поставки Украине истребителей пятого поколения

23 февраля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Пока западные страны медлят с принятием решения по предоставлению Украине боевых самолетов Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США обсуждают с другими странами поставки Украине истребителей четвертого и пятого поколений. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. При этом она подчеркнула, что окончательно решение будет принято исходя из потребностей Киева. «Мы продолжаем вести эти переговоры [о поставках истребителей] с учетом долгосрочных потребностей Киева в противовоздушной обороне. Заинтересованы в передаче самолетов и некоторые страны в Европе», — заявила в Нуланд в открытом интервью газете The Washington Post. Уточняется, что речь идет об истребителях четвертого и пятого поколения. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается использовать западные истребители для ударов по территории России. Однако пока западные страны медлят с принятием решения по предоставлению Украине боевых самолетов. Власти Украины уже призвали членов Конгресса США оказать давление на администрацию президента Джо Байдена с целью отправки в Киев истребителей F-16.

США обсуждают с другими странами поставки Украине истребителей четвертого и пятого поколений. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. При этом она подчеркнула, что окончательно решение будет принято исходя из потребностей Киева. «Мы продолжаем вести эти переговоры [о поставках истребителей] с учетом долгосрочных потребностей Киева в противовоздушной обороне. Заинтересованы в передаче самолетов и некоторые страны в Европе», — заявила в Нуланд в открытом интервью газете The Washington Post. Уточняется, что речь идет об истребителях четвертого и пятого поколения. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается использовать западные истребители для ударов по территории России. Однако пока западные страны медлят с принятием решения по предоставлению Украине боевых самолетов. Власти Украины уже призвали членов Конгресса США оказать давление на администрацию президента Джо Байдена с целью отправки в Киев истребителей F-16.