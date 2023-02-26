Пермский Дома актера готовит премьеру об аферах и лжебанкротстве

27 февраля 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Подготовка премьеры на финальной стадии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми театр Дом актера в марте представит премьеру «Свои люди — сочтемся» (16+) по одноименной пьесе Александра Островского. Это история о купце, который решил фиктивно объявить себя банкротом, что повлекло за собой непредсказуемые события, напоминают в театре. «Купец Большов задумал объявить себя банкротом, переписав состояние на „своего человека“. История фиктивного банкротства подчиняет себе всю семью, одна афера порождает другую…», — говорится в анонсе премьеры на сайте Дома актера. Режиссером новой постановки выступил Андрей Дюженков. Премьерный показ состоится 13 марта. К 200-летию Островского многие театры готовят спектакли по его пьесам. Как ранее рассказывало URA.RU, пермский ТЮЗ в начале апреля покажет свою версию «Леса».

В Перми театр Дом актера в марте представит премьеру «Свои люди — сочтемся» (16+) по одноименной пьесе Александра Островского. Это история о купце, который решил фиктивно объявить себя банкротом, что повлекло за собой непредсказуемые события, напоминают в театре. «Купец Большов задумал объявить себя банкротом, переписав состояние на „своего человека“. История фиктивного банкротства подчиняет себе всю семью, одна афера порождает другую…», — говорится в анонсе премьеры на сайте Дома актера. Режиссером новой постановки выступил Андрей Дюженков. Премьерный показ состоится 13 марта. К 200-летию Островского многие театры готовят спектакли по его пьесам. Как ранее рассказывало URA.RU, пермский ТЮЗ в начале апреля покажет свою версию «Леса».