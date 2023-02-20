Пермский ТЮЗ просит помочь старыми стройматериалами

Доски нужны не новые, а с историей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермский театр юного зрителя обратился к зрителям за помощью — для новой постановки необходимы старые доски. Их будут использовать при создании декораций к спектаклю «Лес» (18+).

«Подобных досок — с историей — полно в Перми и ее окрестностях. Нам нужны такие для спектакля „Лес“. Не новые! Уже изрядно послужившие. Четыре штуки метра по два», — пишет ТЮЗ в соцсетях. Забрать доски сотрудники театра готовы сами.

Новую постановку по пьесе «Лес» ТЮЗ готовит к 200-летию драматурга Александра Островского. Режиссером спектакля выступает Константин Яковлев, а на сцене зритель увидит ее 4 апреля.