В Перми объявлена эвакуация в торговых центрах «Колизей Синема» и «Колизей Атриум», расположенных на улице Куйбышева. По данным СМИ, причиной стала информация о взрывном устройстве в зданиях.
«Из ТЦ „Колизей“ и „Колизей Атриум“ эвакуировали всех посетителей. Есть информация, что здания якобы заминировали», — пишет Properm. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю на звонок корреспондента URA.RU не ответили.
По данным краевого управления МЧС, эвакуация проведена из-за анонимных сообщений. «Поступают анонимные сообщения, эвакуация проводится в целях безопасности, проводится проверка. Силы и средства Главного управления МЧС России по Пермскому краю не реагируют», — информирует пресс-служба ГУ МЧС по Прикамью в своем официальном telegram-канале.
Корреспонденты URA.RU с места событий передают, что к зданиям торговых центров подъехали кареты скорой помощи и полиция. В декабре 2022 года ТЦ «Колизей Синема» был эвакуирован на несколько часов из-за задымления.
В Перми объявлена эвакуация в торговых центрах «Колизей Синема» и «Колизей Атриум», расположенных на улице Куйбышева. По данным СМИ, причиной стала информация о взрывном устройстве в зданиях. «Из ТЦ „Колизей“ и „Колизей Атриум“ эвакуировали всех посетителей. Есть информация, что здания якобы заминировали», — пишет Properm. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю на звонок корреспондента URA.RU не ответили. По данным краевого управления МЧС, эвакуация проведена из-за анонимных сообщений. «Поступают анонимные сообщения, эвакуация проводится в целях безопасности, проводится проверка. Силы и средства Главного управления МЧС России по Пермскому краю не реагируют», — информирует пресс-служба ГУ МЧС по Прикамью в своем официальном telegram-канале. Корреспонденты URA.RU с места событий передают, что к зданиям торговых центров подъехали кареты скорой помощи и полиция. В декабре 2022 года ТЦ «Колизей Синема» был эвакуирован на несколько часов из-за задымления.