28 февраля 2023

В Перми объявили эвакуацию в двух крупных ТЦ в центре города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды зимнего города. Пермь, ТРЦ Колизей
Посетителей и персонал не пускают в здание ТЦ (архивное фото) Фото:

В Перми объявлена эвакуация в торговых центрах «Колизей Синема» и «Колизей Атриум», расположенных на улице Куйбышева. По данным СМИ, причиной стала информация о взрывном устройстве в зданиях.

«Из ТЦ „Колизей“ и „Колизей Атриум“ эвакуировали всех посетителей. Есть информация, что здания якобы заминировали», — пишет Properm. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

По данным краевого управления МЧС, эвакуация проведена из-за анонимных сообщений. «Поступают анонимные сообщения, эвакуация проводится в целях безопасности, проводится проверка. Силы и средства Главного управления МЧС России по Пермскому краю не реагируют», — информирует пресс-служба ГУ МЧС по Прикамью в своем официальном telegram-канале.

Корреспонденты URA.RU с места событий передают, что к зданиям торговых центров подъехали кареты скорой помощи и полиция. В декабре 2022 года ТЦ «Колизей Синема» был эвакуирован на несколько часов из-за задымления.

К торговым центрам стянуты силовики
Фото:

Посетителей и персонал торговых центров не пускают внутрь здания
Фото:

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В Перми объявлена эвакуация в торговых центрах «Колизей Синема» и «Колизей Атриум», расположенных на улице Куйбышева. По данным СМИ, причиной стала информация о взрывном устройстве в зданиях. «Из ТЦ „Колизей“ и „Колизей Атриум“ эвакуировали всех посетителей. Есть информация, что здания якобы заминировали», — пишет Properm. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю на звонок корреспондента URA.RU не ответили. По данным краевого управления МЧС, эвакуация проведена из-за анонимных сообщений. «Поступают анонимные сообщения, эвакуация проводится в целях безопасности, проводится проверка. Силы и средства Главного управления МЧС России по Пермскому краю не реагируют», — информирует пресс-служба ГУ МЧС по Прикамью в своем официальном telegram-канале. Корреспонденты URA.RU с места событий передают, что к зданиям торговых центров подъехали кареты скорой помощи и полиция. В декабре 2022 года ТЦ «Колизей Синема» был эвакуирован на несколько часов из-за задымления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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