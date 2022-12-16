В пермском ТЦ «Колизей» после возгорания подтопило кинозалы

Кинозалы придется ремонтировать Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ТЦ «Колизей Синема» после задымления и срабатывания противопожарной системы подтопило кинозалы на четвертом этаже. Об этом URA.RU сообщила управляющая ТЦ Марина Медведева.

«До приезда пожарных мы не имели права отключить противопожарную систему, поэтому вода лилась, несмотря на то, что задымление уже было устранено. Вода бежит в техническую зону на четвертый этаж, там находятся кинозалы. Скорее всего, их нужно будет ремонтировать», — пояснила управляющая ТЦ.

Марина Медведева также уточнила, что еще предстоит разбор, почему произошло задымление и кто в этом виноват. Главное, отметила управляющая, что все системы сработали, как положено.

Источник в ТЦ сообщил URA.RU, что воды в ТЦ много: «Очаг возгорания был прямо под датчиком, он сработал и все залило водой — примерно 10-15 сантиметров». Сейчас в ТЦ «Колизей Синема» работает команда клининга, убирают воду. По словам охранника ТЦ, на третьем этаже также капает вода. Он также отметил, что некоторые отделы закрылись, сотрудники ушли по домам, а некоторые еще надеются сегодня на посетителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТЦ задымился щиток на пятом этаже. Там располагается лазертаг «Арена квазар».