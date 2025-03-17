Питьевые родники Перми проверят на наличие личинок паразитов

В Перми в целях обеспечения безопасности жителей ищут подрядчика для наблюдения за качеством воды в родниках. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Общая стоимость работ — 315 тысячи рублей.
«Проведение исследований проб воды на соответствие требованиям СанПиН будет осуществляться по нескольким показателям, в числе которых запах при температуре 20 и 60 градусов, привкус, наличие нефтепродуктов, свинца, аммиака, энтерококков, яиц и личинок гельминтов. Первоначальная цена контракта — 315,6 тысяч рублей», — сообщается в техзадании к закупке.
Планируется проверить питьевые родники по следующим адресам:
- улица Соликамская, 16 (через дорогу)
- улица Соликамская, 94 (98)
- Пересечение улиц Лифанова/Обросова (у парка отдыха)
- улица Трактовая, 1
- улица Репина, 94 (у Изоляторного завода), остановка «по требованию»
- Деревня Субботино (восточнее здания по улице 1-я Субботинская, 1а)
- улица Танцорова, 36
- улица Коломенская, 17
- улица Вильвенская, 9 (у моста 1000 ступеней)
- улица Гоголя (восточнее СНТ № 6 «Лужок»)
Ранее URA.RU сообщало, что реки Перми проверят на наличие нитратов и нефтепродуктов. Всего планируют проверить качество воды в восьми малых реках города.
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