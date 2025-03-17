Питьевые родники Перми проверят на наличие личинок паразитов

В Перми проверят 10 родников на соответствие нормам СанПиН
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода в родниках должна соответствовать санитарным нормам
Вода в родниках должна соответствовать санитарным нормам Фото:

В Перми в целях обеспечения безопасности жителей ищут подрядчика для наблюдения за качеством воды в родниках. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Общая стоимость работ — 315 тысячи рублей.

«Проведение исследований проб воды на соответствие требованиям СанПиН будет осуществляться по нескольким показателям, в числе которых запах при температуре 20 и 60 градусов, привкус, наличие нефтепродуктов, свинца, аммиака, энтерококков, яиц и личинок гельминтов. Первоначальная цена контракта — 315,6 тысяч рублей», — сообщается в техзадании к закупке.

Планируется проверить питьевые родники по следующим адресам:

  • улица Соликамская, 16 (через дорогу)
  • улица Соликамская, 94 (98)
  • Пересечение улиц Лифанова/Обросова (у парка отдыха)
  • улица Трактовая, 1
  • улица Репина, 94 (у Изоляторного завода), остановка «по требованию»
  • Деревня Субботино (восточнее здания по улице 1-я Субботинская, 1а)
  • улица Танцорова, 36
  • улица Коломенская, 17
  • улица Вильвенская, 9 (у моста 1000 ступеней)
  • улица Гоголя (восточнее СНТ № 6 «Лужок»)

Ранее URA.RU сообщало, что реки Перми проверят на наличие нитратов и нефтепродуктов. Всего планируют проверить качество воды в восьми малых реках города. 

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В Перми в целях обеспечения безопасности жителей ищут подрядчика для наблюдения за качеством воды в родниках. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Общая стоимость работ — 315 тысячи рублей. «Проведение исследований проб воды на соответствие требованиям СанПиН будет осуществляться по нескольким показателям, в числе которых запах при температуре 20 и 60 градусов, привкус, наличие нефтепродуктов, свинца, аммиака, энтерококков, яиц и личинок гельминтов. Первоначальная цена контракта — 315,6 тысяч рублей», — сообщается в техзадании к закупке. Планируется проверить питьевые родники по следующим адресам: Ранее URA.RU сообщало, что реки Перми проверят на наличие нитратов и нефтепродуктов. Всего планируют проверить качество воды в восьми малых реках города. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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