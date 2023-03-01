В США уличили Байдена во вранье о ситуации на Украине

Между словами президента США Джо Байдена о конфликте на Украине и реальной ситуацией образовалась огромная пропасть. Такое мнение выразил американский журналист Сеймур Херш.
«Существует неизбежный разрыв между тем, что Байден говорит нам о ситуации на Украине и действительностью», — написал Херш в собственном материале для платформы Substack. Он добавил, что действующий американский президент целенаправленно приукрашивает положение на Украине для роста общественной поддержки той политики, которая ведется Белым домом по отношению к конфликту на Украине. Прошлые президенты США уже неоднократно использовали такую схему, заключил Херш.
Ранее в США стали все чаще возникать требования об отставке Джо Байдена за его провальную внутреннюю и внешнюю политику. Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что президентство Байдена действует во вред американскому государству, передает RT. Психотерапевт Елизавета Жесткова проанализировала поведение американского президента и выяснила, что оно демонстрирует явные признаки психического отклонения, пишет «Национальная служба новостей».
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Между словами президента США Джо Байдена о конфликте на Украине и реальной ситуацией образовалась огромная пропасть. Такое мнение выразил американский журналист Сеймур Херш. «Существует неизбежный разрыв между тем, что Байден говорит нам о ситуации на Украине и действительностью», — написал Херш в собственном материале для платформы Substack. Он добавил, что действующий американский президент целенаправленно приукрашивает положение на Украине для роста общественной поддержки той политики, которая ведется Белым домом по отношению к конфликту на Украине. Прошлые президенты США уже неоднократно использовали такую схему, заключил Херш. Ранее в США стали все чаще возникать требования об отставке Джо Байдена за его провальную внутреннюю и внешнюю политику. Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что президентство Байдена действует во вред американскому государству, передает RT. Психотерапевт Елизавета Жесткова проанализировала поведение американского президента и выяснила, что оно демонстрирует явные признаки психического отклонения, пишет «Национальная служба новостей».