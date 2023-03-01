Депздрав ХМАО предупредил о росте заболеваемости кишечными инфекциями

Медики ХМАО отмечают рост числа заболевших норовирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Департамент здравоохранения ХМАО сообщил об увеличении числа заболевших кишечными инфекциями на 75% по сравнению с 2022 годом. Ведомство опубликовало на официальном сайте новость со ссылкой на данные окружного Роспотребнадзора и отметило рост норовирусной, ротавирусной и аденовирусной инфекции.

«Заболеваемость кишечными инфекциями в ХМАО на 75%, по данным регионального управления Роспотребнадзора, превысила показатели прошлого года. Речь идет, прежде всего, о норовирусной, ротавирусной и аденовирусной инфекциях. Показатели заболеваемости на текущий момент — 40 человек на 100 тысяч населения», — сообщает депздрав.

Самое большое превышение зафиксировано в Ханты-Мансийске — заболеваемость увеличилась вдвое. На втором и третьем месте Ханты-Мансийский район и Сургут, где показатели немного ниже. Врачи просят жителей округа не водить детей с симптомами кишечных инфекций (повышение температуры, тошнота) в общественные места.

Специалисты депздрава отмечают, что весной 2023 года увеличилось число заболевших норовирусом, а количество ротавирусных больных, наоборот, стало меньше. «Болеют и школьники, и дошкольники, и родители, и старшее поколение. Но это достаточно благоприятная кишечная инфекция, которая легко протекает», — сообщила заведующий детским инфекционным отделением окружной клиники Ханты-Мансийска Людмила Резник.

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