01 марта 2023

Депздрав ХМАО предупредил о росте заболеваемости кишечными инфекциями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
Медики ХМАО отмечают рост числа заболевших норовирусом Фото:

Департамент здравоохранения ХМАО сообщил об увеличении числа заболевших кишечными инфекциями на 75% по сравнению с 2022 годом. Ведомство опубликовало на официальном сайте новость со ссылкой на данные окружного Роспотребнадзора и отметило рост норовирусной, ротавирусной и аденовирусной инфекции.

«Заболеваемость кишечными инфекциями в ХМАО на 75%, по данным регионального управления Роспотребнадзора, превысила показатели прошлого года. Речь идет, прежде всего, о норовирусной, ротавирусной и аденовирусной инфекциях. Показатели заболеваемости на текущий момент — 40 человек на 100 тысяч населения», — сообщает депздрав.

Самое большое превышение зафиксировано в Ханты-Мансийске — заболеваемость увеличилась вдвое. На втором и третьем месте Ханты-Мансийский район и Сургут, где показатели немного ниже. Врачи просят жителей округа не водить детей с симптомами кишечных инфекций (повышение температуры, тошнота) в общественные места.

Специалисты депздрава отмечают, что весной 2023 года увеличилось число заболевших норовирусом, а количество ротавирусных больных, наоборот, стало меньше. «Болеют и школьники, и дошкольники, и родители, и старшее поколение. Но это достаточно благоприятная кишечная инфекция, которая легко протекает», — сообщила заведующий детским инфекционным отделением окружной клиники Ханты-Мансийска Людмила Резник.

Ранее URA.RU писало об опасности отравлений на Масленицу. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору продуктов для блинов, чтобы избежать неприятных последствий празднования.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Департамент здравоохранения ХМАО сообщил об увеличении числа заболевших кишечными инфекциями на 75% по сравнению с 2022 годом. Ведомство опубликовало на официальном сайте новость со ссылкой на данные окружного Роспотребнадзора и отметило рост норовирусной, ротавирусной и аденовирусной инфекции. «Заболеваемость кишечными инфекциями в ХМАО на 75%, по данным регионального управления Роспотребнадзора, превысила показатели прошлого года. Речь идет, прежде всего, о норовирусной, ротавирусной и аденовирусной инфекциях. Показатели заболеваемости на текущий момент — 40 человек на 100 тысяч населения», — сообщает депздрав. Самое большое превышение зафиксировано в Ханты-Мансийске — заболеваемость увеличилась вдвое. На втором и третьем месте Ханты-Мансийский район и Сургут, где показатели немного ниже. Врачи просят жителей округа не водить детей с симптомами кишечных инфекций (повышение температуры, тошнота) в общественные места. Специалисты депздрава отмечают, что весной 2023 года увеличилось число заболевших норовирусом, а количество ротавирусных больных, наоборот, стало меньше. «Болеют и школьники, и дошкольники, и родители, и старшее поколение. Но это достаточно благоприятная кишечная инфекция, которая легко протекает», — сообщила заведующий детским инфекционным отделением окружной клиники Ханты-Мансийска Людмила Резник. Ранее URA.RU писало об опасности отравлений на Масленицу. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору продуктов для блинов, чтобы избежать неприятных последствий празднования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...