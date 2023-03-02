02 марта 2023

В Тюмени резко подорожали китайские дроны

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмены из Казахстана отреагировали на запрет AliExpress на продажу дронов россиянам Фото:
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Бизнесмены из Казахстана резко подняли цены на квадрокоптеры китайских брендов DJI и Autel, которые они поставляют по параллельному импорту в РФ через Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее в СМИ сообщалось о том, что маркетплейс AliExpress ввел запрет на продажу россиянам дронов указанных производителей.

«Бизнесмены из Казахстана очень быстро сориентировались и подняли цены на квадрокоптеры DJI и Autel. AliExpress ограничил продажу россиянам дронов со 2 марта. В этот же день изменилась стоимость дронов, поставляемых в РФ из соседней республики. В Тюмени они подорожали, в среднем, на 25%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что речь идет о жителях соседней республики, которые завозят технику из Казахстана в Россию по параллельному импорту неофициально. «Это такие современные „челноки“. Закупают товар у себя, а затем продают в Тюмени через онлайн-площадки как частные лица», — рассказал инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что США и страны ЕС ввели против РФ санкции в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На этом фоне многие зарубежные производители и компании приняли решение об уходе с российского рынка.

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Бизнесмены из Казахстана резко подняли цены на квадрокоптеры китайских брендов DJI и Autel, которые они поставляют по параллельному импорту в РФ через Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее в СМИ сообщалось о том, что маркетплейс AliExpress ввел запрет на продажу россиянам дронов указанных производителей. «Бизнесмены из Казахстана очень быстро сориентировались и подняли цены на квадрокоптеры DJI и Autel. AliExpress ограничил продажу россиянам дронов со 2 марта. В этот же день изменилась стоимость дронов, поставляемых в РФ из соседней республики. В Тюмени они подорожали, в среднем, на 25%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что речь идет о жителях соседней республики, которые завозят технику из Казахстана в Россию по параллельному импорту неофициально. «Это такие современные „челноки“. Закупают товар у себя, а затем продают в Тюмени через онлайн-площадки как частные лица», — рассказал инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что США и страны ЕС ввели против РФ санкции в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На этом фоне многие зарубежные производители и компании приняли решение об уходе с российского рынка.
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