В Тюмени резко подорожали китайские дроны

03 марта 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Бизнесмены из Казахстана отреагировали на запрет AliExpress на продажу дронов россиянам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Бизнесмены из Казахстана резко подняли цены на квадрокоптеры китайских брендов DJI и Autel, которые они поставляют по параллельному импорту в РФ через Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее в СМИ сообщалось о том, что маркетплейс AliExpress ввел запрет на продажу россиянам дронов указанных производителей. «Бизнесмены из Казахстана очень быстро сориентировались и подняли цены на квадрокоптеры DJI и Autel. AliExpress ограничил продажу россиянам дронов со 2 марта. В этот же день изменилась стоимость дронов, поставляемых в РФ из соседней республики. В Тюмени они подорожали, в среднем, на 25%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что речь идет о жителях соседней республики, которые завозят технику из Казахстана в Россию по параллельному импорту неофициально. «Это такие современные „челноки“. Закупают товар у себя, а затем продают в Тюмени через онлайн-площадки как частные лица», — рассказал инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что США и страны ЕС ввели против РФ санкции в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На этом фоне многие зарубежные производители и компании приняли решение об уходе с российского рынка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмены из Казахстана резко подняли цены на квадрокоптеры китайских брендов DJI и Autel, которые они поставляют по параллельному импорту в РФ через Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее в СМИ сообщалось о том, что маркетплейс AliExpress ввел запрет на продажу россиянам дронов указанных производителей. «Бизнесмены из Казахстана очень быстро сориентировались и подняли цены на квадрокоптеры DJI и Autel. AliExpress ограничил продажу россиянам дронов со 2 марта. В этот же день изменилась стоимость дронов, поставляемых в РФ из соседней республики. В Тюмени они подорожали, в среднем, на 25%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что речь идет о жителях соседней республики, которые завозят технику из Казахстана в Россию по параллельному импорту неофициально. «Это такие современные „челноки“. Закупают товар у себя, а затем продают в Тюмени через онлайн-площадки как частные лица», — рассказал инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что США и страны ЕС ввели против РФ санкции в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На этом фоне многие зарубежные производители и компании приняли решение об уходе с российского рынка.