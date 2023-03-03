Пермякам предлагают купить охотничьи угодья с приманкой для медведей

На территории угодий также сформирован штат егерей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Юсьвинском районе Пермского края продаются охотничьи угодья с полями, засеянными зерновыми культурами, которые привлекают кабанов и медведей. За охотохозяйство площадью в 38 тысяч гектаров продавец просит шесть миллионов рублей. Соответствующая информация размещена в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Охотхозяйство „Иньвинское“ располагается в двухстах километрах от Перми, в месте, которое не случайно называют „Жемчужиной Прикамья“. Расположенная на реке Иньва территория изобилует прекрасными природными условиями. Здесь каждый найдет занятие по душе. Для ведения охоты нами организованы вышки, солонцы, засеяны поля на медведя и кабана», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что на территории хозяйства есть база для размещения и проживания 20 человек, две бани, вольеры для собак, кухня со столовой и всем нужным оборудованием. Сформирован штат егерей, лицензия на охоту оплачена до 2056 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает за 9,5 млн рублей охотничьи угодья с домом на берегу реки. Собственнику стало сложно содержать хозяйство по причине преклонного возраста.