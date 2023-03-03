Названы самые востребованные микрорайоны от челябинских застройщиков

В числе лучших — микрорайоны «Конфетти», «4 Ленина» и «Яблоневый» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске определены самые топовые и востребованные микрорайоны города. Среди них — ЖК «Конфетти» и «Краснопольский» от застройщика «White Group», ЖК «Голос в сердце города» и «4 Ленина» от «Голос Девелопмент» и жилые комплексы «Новое поколение», «Яблоневый», и «Макеев» от СЗ «Каскад», делятся аналитики популярного сайта объявлений.

«Самыми популярными микрорайонами от челябинских застройщиков признаны ЖК „Конфетти“ и „Краснопольский“ от застройщика „White Group“, ЖК „Голос в сердце города“ и „4 Ленина“ от „Голос Девелопмент“ и жилые комплексы „Новое поколение“, „Яблоневый“, и „Макеев“ от СЗ „Каскад“. Приведенный рейтинг за февраль 2023 года был построен на основе количества показов объявлений», — сообщается на сайте «Циан. Аналитика».

На этот раз на третьем месте оказался ООО СЗ «Каскад», успешно работающий на рынке строительных услуг с 2016 года. За это время девелопером возведено 42 здания в 8 микрорайонах Челябинской области.

Ранее в тройке самых популярных застройщиков по версии «Циан» оказались ЖК «Конфетти» и «Краснопольский» от застройщика «White Group», от «Апри Флай Плэнинг» — ЖК «Твоя Привилегия», от «Голос Девелопмент» — ЖК «Голос в сердце города» и «4 Ленина». По стоимости среди других ЖК на данный момент лидируют микрорайоны «Голос в сердце города» и «4 Ленина».