Скандальный экс-глава Лянтора после отставки собирается уехать из ХМАО

Сергей Махиня, по слухам, покинул ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывший мэр Лянтора Сергей Махиня, досрочно покинувший пост из-за конфликта интересов, планирует уехать из Сургутского района ХМАО в Краснодарский край. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа утверждает, что Махиня с семьей собирается обосноваться в элитном районе Анапы «Красный Хутор», где на его бывшую супругу оформлен коттедж.

«Махиня фиктивно развелся с супругой и оформил на ее имя коттедж в элитном районе Анапы Красный Хутор, который находится в трех километрах от Черного моря. Он вылетел сургутским рейсом в Сочи 4 марта, а оттуда отправился в Анапу. Махиня всегда позиционировал себя как мэр, который благоустраивал Лянтор и не планировал из него уезжать, а после отставки сразу же продал квартиру, чтобы отправиться на юг», — утверждает инсайдер.

Согласно данным из ЕГРН, дом был приобретен супругой Махини Еленой в 2021 году. На сайте поселка указана стоимость коттеджа — от 12 до 15 млн рублей. «Участок в коттеджном поселке семья экс-мэра получила в подарок от одного из лянторских застройщиков — официальный доход экс-главы не позволял таких трат. Махиня вместе с бизнесменом с июня по март 2022 года неоднократно ездили в Анапу, чтобы оформить сделку», — утверждает инсайдер.

Корреспондент агентства попытался связаться с экс-главой Лянтора по телефону. Махиня не взял трубку, но попросил написать ему СМС. На просьбу прокомментировать слухи об отъезде он ничего не ответил.

Ранее URA.RU писало о «золотом парашюте», который экс-глава обеспечил себя при отставке. После сложения полномочий он получил 800 тысяч рублей компенсации от администрации муниципалитета.