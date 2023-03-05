Коммунисты из ХМАО заступились за мэра, которому грозит суд

Горком КПРФ Мегиона заступился за мэра Олега Дейнеко

06 марта 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Надия Камалова считает, что Олега Дейнеко нельзя судить, пока он на больничном Фото: Сергей Русанов © URA.RU Члены партии КПРФ в Мегионе считают, что слушание дела об отставке мэра города Олега Дейнеко должно состоятся только тогда, когда глава администрации выйдет с больничного и приступит к выполнению должностных обязанностей. Официальную позицию однопартийцев озвучила первый секретарь горкома Мегиона Надия Камалова. «Мы, коммунисты, боремся с проблемами, отстаивая интересы народа, но мы не боремся с человеком, который болеет. Вопросы в лицо задаются, когда человек находится при исполнении своих должностных обязанностей, а не за его спиной, мне не понятно, почему проходит судебное заседание против человека, когда он решает вопросы со своим здоровьем», — написала Надия Камалова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что депутат гордумы Мегиона Виктор Макаров обнародовал иск от прокуратуры, по которому Олега Дейнеку досрочно хотят лишить полномочий главы города. Администрация Мегиона обратилась в городской суд с ходатайством отложить иск, пока мэр не поправит здоровье. Суд удовлетворил просьбу городских властей и перенес слушание дела на 28 марта, с условием, что Дейнеко предоставит документы, свидетельствующие о прохождении им лечения.

Члены партии КПРФ в Мегионе считают, что слушание дела об отставке мэра города Олега Дейнеко должно состоятся только тогда, когда глава администрации выйдет с больничного и приступит к выполнению должностных обязанностей. Официальную позицию однопартийцев озвучила первый секретарь горкома Мегиона Надия Камалова. «Мы, коммунисты, боремся с проблемами, отстаивая интересы народа, но мы не боремся с человеком, который болеет. Вопросы в лицо задаются, когда человек находится при исполнении своих должностных обязанностей, а не за его спиной, мне не понятно, почему проходит судебное заседание против человека, когда он решает вопросы со своим здоровьем», — написала Надия Камалова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что депутат гордумы Мегиона Виктор Макаров обнародовал иск от прокуратуры, по которому Олега Дейнеку досрочно хотят лишить полномочий главы города. Администрация Мегиона обратилась в городской суд с ходатайством отложить иск, пока мэр не поправит здоровье. Суд удовлетворил просьбу городских властей и перенес слушание дела на 28 марта, с условием, что Дейнеко предоставит документы, свидетельствующие о прохождении им лечения.