05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Коммунисты из ХМАО заступились за мэра, которому грозит суд

Горком КПРФ Мегиона заступился за мэра Олега Дейнеко
© Служба новостей «URA.RU»
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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция кпрф
Надия Камалова считает, что Олега Дейнеко нельзя судить, пока он на больничном Фото:

Члены партии КПРФ в Мегионе считают, что слушание дела об отставке мэра города Олега Дейнеко должно состоятся только тогда, когда глава администрации выйдет с больничного и приступит к выполнению должностных обязанностей. Официальную позицию однопартийцев озвучила первый секретарь горкома Мегиона Надия Камалова.

«Мы, коммунисты, боремся с проблемами, отстаивая интересы народа, но мы не боремся с человеком, который болеет. Вопросы в лицо задаются, когда человек находится при исполнении своих должностных обязанностей, а не за его спиной, мне не понятно, почему проходит судебное заседание против человека, когда он решает вопросы со своим здоровьем», — написала Надия Камалова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что депутат гордумы Мегиона Виктор Макаров обнародовал иск от прокуратуры, по которому Олега Дейнеку досрочно хотят лишить полномочий главы города. Администрация Мегиона обратилась в городской суд с ходатайством отложить иск, пока мэр не поправит здоровье. Суд удовлетворил просьбу городских властей и перенес слушание дела на 28 марта, с условием, что Дейнеко предоставит документы, свидетельствующие о прохождении им лечения.

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Члены партии КПРФ в Мегионе считают, что слушание дела об отставке мэра города Олега Дейнеко должно состоятся только тогда, когда глава администрации выйдет с больничного и приступит к выполнению должностных обязанностей. Официальную позицию однопартийцев озвучила первый секретарь горкома Мегиона Надия Камалова. «Мы, коммунисты, боремся с проблемами, отстаивая интересы народа, но мы не боремся с человеком, который болеет. Вопросы в лицо задаются, когда человек находится при исполнении своих должностных обязанностей, а не за его спиной, мне не понятно, почему проходит судебное заседание против человека, когда он решает вопросы со своим здоровьем», — написала Надия Камалова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что депутат гордумы Мегиона Виктор Макаров обнародовал иск от прокуратуры, по которому Олега Дейнеку досрочно хотят лишить полномочий главы города. Администрация Мегиона обратилась в городской суд с ходатайством отложить иск, пока мэр не поправит здоровье. Суд удовлетворил просьбу городских властей и перенес слушание дела на 28 марта, с условием, что Дейнеко предоставит документы, свидетельствующие о прохождении им лечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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