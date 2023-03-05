Челябинский суд вынес приговор ОПГ риэлторов, которая оставила без жилья 20 человек

Участников ОПГ приговорили как к реальным срокам, так и к условному лишению свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Копейский горсуд вынес приговор участникам организованной преступной группировки (ОПГ) риэлторов, которые вымогали деньги у бизнесменов и обманом лишали людей жилья. О том, что их приговорили к наказанию от 6 до 17 лет лишения свободы разного режима и штрафам до 1,5 млн рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Копейский горсуд вынес приговор в отношении 14 местных, обвиняемых в совершении преступлений по ч.3, ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Приговором 11 виновным назначены от шести до 17 лет лишения свободы со штрафами от 200 тысяч до 1,5 млн рублей с отбыванием наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов. Троим подсудимым с учетом состояния здоровья и смягчающих обстоятельств назначено лишение свободы от четырех лет шести месяцев до шести лет лишения свободы условно, с испытательными сроками от четырех до шести лет шести месяцев», — уточнили в ведомстве.

ОПГ с 2013 по 2018 годы предлагали купить жилье с использованием материнского капитала. В последующем через мошенническую схему лишая покупателей прав на жилье. Риэлторы успели нанести ущерб свыше восьми млн рублей более 20 пострадавшим. Еще шестеро из группировки угрожали предпринимателям из Копейска применить насилие, через вымогательство похитив более 1 млн рублей.