Бизнес-леди из ХМАО к 8 марта закупилась тюльпанами у мошенников

06 марта 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В ХМАО мошенники продали бизнес-леди крупную партию тюльпанов и пропали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Советском районе предпринимательница заказала крупную партию тюльпанов для продажи к празднику 8 марта, но оказалась обманута мошенниками. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Заявительница в преддверии Международного женского дня решила заказать партию тюльпанов для продажи. Обратившись к одной из торговых площадок в сети Интернет, она нашла необходимого ей продавца. Для убедительности через мессенджер ей была направлена PDF-версия договора купли-продажи. По условиям сделки оплата в полном размере предполагала значительную скидку на реализуемый товар, поэтому предпринимательница перевела денежные средства в сумме 59200 рублей за 1600 тюльпанов», — сказано в пресс-службе. В полиции добавили, что после сделки продавец перестал выходить на связь и стер часть переписки. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за мошенничество в крупном размере грозит преступнику лишением свободы на срок до пяти лет.

В Советском районе предпринимательница заказала крупную партию тюльпанов для продажи к празднику 8 марта, но оказалась обманута мошенниками. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Заявительница в преддверии Международного женского дня решила заказать партию тюльпанов для продажи. Обратившись к одной из торговых площадок в сети Интернет, она нашла необходимого ей продавца. Для убедительности через мессенджер ей была направлена PDF-версия договора купли-продажи. По условиям сделки оплата в полном размере предполагала значительную скидку на реализуемый товар, поэтому предпринимательница перевела денежные средства в сумме 59200 рублей за 1600 тюльпанов», — сказано в пресс-службе. В полиции добавили, что после сделки продавец перестал выходить на связь и стер часть переписки. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за мошенничество в крупном размере грозит преступнику лишением свободы на срок до пяти лет.