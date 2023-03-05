Бизнес-леди из ХМАО к 8 марта закупилась тюльпанами у мошенников

В Советском районе предпринимательница заказала крупную партию тюльпанов для продажи к празднику 8 марта, но оказалась обманута мошенниками. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Заявительница в преддверии Международного женского дня решила заказать партию тюльпанов для продажи. Обратившись к одной из торговых площадок в сети Интернет, она нашла необходимого ей продавца. Для убедительности через мессенджер ей была направлена PDF-версия договора купли-продажи. По условиям сделки оплата в полном размере предполагала значительную скидку на реализуемый товар, поэтому предпринимательница перевела денежные средства в сумме 59200 рублей за 1600 тюльпанов», — сказано в пресс-службе.
В полиции добавили, что после сделки продавец перестал выходить на связь и стер часть переписки. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за мошенничество в крупном размере грозит преступнику лишением свободы на срок до пяти лет.
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