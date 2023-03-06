06 марта 2023

Между Челябинском и Екатеринбургом временно перекроют движение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, знак, стоп
Движение перекроют в районе Урефты Сосновского района Фото:

На трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в ночь с 9 на 10 марта несколько часов будет перекрыто движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упдора «Южный Урал».

«На 34 километре дороги подъезд к Екатеринбургу с 22:00 9 марта до 00:40 10 марта вводится временное ограничение скорости. Полная остановка движения будет 9 марта с 23:00 до 23:40», — уточнили в Упдоре.

Движение будет ограничено из-за установки надземного пешеходного перехода. Узнать о состоянии проезда можно будет по бесплатному круглосуточному телефону службы Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

На трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в ночь с 9 на 10 марта несколько часов будет перекрыто движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упдора «Южный Урал». «На 34 километре дороги подъезд к Екатеринбургу с 22:00 9 марта до 00:40 10 марта вводится временное ограничение скорости. Полная остановка движения будет 9 марта с 23:00 до 23:40», — уточнили в Упдоре. Движение будет ограничено из-за установки надземного пешеходного перехода. Узнать о состоянии проезда можно будет по бесплатному круглосуточному телефону службы Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...