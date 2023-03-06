Между Челябинском и Екатеринбургом временно перекроют движение

Движение перекроют в районе Урефты Сосновского района
На трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в ночь с 9 на 10 марта несколько часов будет перекрыто движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упдора «Южный Урал».
«На 34 километре дороги подъезд к Екатеринбургу с 22:00 9 марта до 00:40 10 марта вводится временное ограничение скорости. Полная остановка движения будет 9 марта с 23:00 до 23:40», — уточнили в Упдоре.
Движение будет ограничено из-за установки надземного пешеходного перехода. Узнать о состоянии проезда можно будет по бесплатному круглосуточному телефону службы Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.
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