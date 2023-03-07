США испытали новейшую баллистическую ракету Sentinel

Баллистическая ракета Sentinel заменит Minuteman III, уточняет командование ВВС СШАФото: Владимир Андреев
США провели испытания баллистической ракеты Sentinel, которая заменит Minuteman III. Об этом сообщает Air Force Global Strike Command (Командование глобальных ударов ВВС США).
«Центр ядерного оружия ВВС США и Northrop Grumman <…> провели огневые испытания LGM-35A Sentinel, предназначенной для замены Minuteman III», — сообщает командование в своем аккаунте в Twitter.
Данные мероприятия прошли в марте 2023 года. Командование подчеркивает, что баллистическая ракета Sentinel рассматривается в качестве наиболее оперативной части «ядерной триады» США («ядерная триада» состоит из сухопутного, морского и воздушного компонентов — прим. URA.RU).
США в августе 2022 года провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Тогда Вашингтон подчеркнул готовность «ядерных сил» страны. Также космические силы США проводили испытательный пуск МБР Minuteman III в феврале 2023 года, пишет Life. Также сообщалось, что компания Northrop Grumman проводила испытания твердотопливного двигателя для первой ступени ракеты Sentinel, передает RT.
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США провели испытания баллистической ракеты Sentinel, которая заменит Minuteman III. Об этом сообщает Air Force Global Strike Command (Командование глобальных ударов ВВС США). «Центр ядерного оружия ВВС США и Northrop Grumman <…> провели огневые испытания LGM-35A Sentinel, предназначенной для замены Minuteman III», — сообщает командование в своем аккаунте в Twitter. Данные мероприятия прошли в марте 2023 года. Командование подчеркивает, что баллистическая ракета Sentinel рассматривается в качестве наиболее оперативной части «ядерной триады» США («ядерная триада» состоит из сухопутного, морского и воздушного компонентов — прим. URA.RU). США в августе 2022 года провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Тогда Вашингтон подчеркнул готовность «ядерных сил» страны. Также космические силы США проводили испытательный пуск МБР Minuteman III в феврале 2023 года, пишет Life. Также сообщалось, что компания Northrop Grumman проводила испытания твердотопливного двигателя для первой ступени ракеты Sentinel, передает RT.