В Свердловской области запустили в продажу тонны зараженных яблок 09 марта 2023 в 11:27 Размер текста - 17 + На Средний Урал завезли 20 тонн яблок из Кабардино-Балкарии Фото: Илья Московец © URA.RU Управление Россельхознадзора по Свердловской области разрешило ввоз 20 тонн яблок из Кабардино-Балкарии на Средний Урал. Информация об этом появилась на официальном сайте органа исполнительной власти. «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили партию яблок, зараженных карантинным вредителем плодовых культур калифорнийской щитовкой. Высокий фитосанитарный риск интродукции калифорнийской щитовки несет зараженный посадочный материал. Зараженные плоды, как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск, поэтому Управление Россельхознадзора по Свердловской области разрешило ввоз 20 тонн яблок из Кабардино-Балкарии на Средний Урал», — сказано в сообщении. Калифорнийская щитовка встречается в лесах, садах и декоративных насаждениях. Поражает яблоню, грушу, персик, сливу, черешню, вишню, миндаль, боярышник, айву, розу, сирень, липу, березу, иву, хмель, орех грецкий, тополь и другие — всего около 270 видов из 84 семейств. Ранее URA.RU писало, что в магазинах Свердловской области выявлено введение в реализацию 95 килограммов сливочного масла без ветеринарных сопроводительных документов. Получателям молочной продукции высланы письма для принятия мер. Управление Россельхознадзора по Свердловской области разрешило ввоз 20 тонн яблок из Кабардино-Балкарии на Средний Урал. Информация об этом появилась на официальном сайте органа исполнительной власти. «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили партию яблок, зараженных карантинным вредителем плодовых культур калифорнийской щитовкой. Высокий фитосанитарный риск интродукции калифорнийской щитовки несет зараженный посадочный материал. Зараженные плоды, как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск, поэтому Управление Россельхознадзора по Свердловской области разрешило ввоз 20 тонн яблок из Кабардино-Балкарии на Средний Урал», — сказано в сообщении. Калифорнийская щитовка встречается в лесах, садах и декоративных насаждениях. Поражает яблоню, грушу, персик, сливу, черешню, вишню, миндаль, боярышник, айву, розу, сирень, липу, березу, иву, хмель, орех грецкий, тополь и другие — всего около 270 видов из 84 семейств. Ранее URA.RU писало, что в магазинах Свердловской области выявлено введение в реализацию 95 килограммов сливочного масла без ветеринарных сопроводительных документов. Получателям молочной продукции высланы письма для принятия мер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям