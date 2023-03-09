В Тюмени спешно ищут технических кандидатов на выборы мэра

Мэру Руслану Кухаруку не нашли технических кандидатов на новые выборы мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской гордуме беспокоятся из-за отсутствия кандидатов-спойлеров на приближающиеся выборы мэра. По словам источников URA.RU, близких к тюменской администрации, предполагаемых технических кандидатов для мэра Руслана Кухарука все еще нет.

«По техническим кандидатам все еще неопределенность. Либо их держат в секрете, либо их просто нет. В любом случае, гордума все чаще намекает Руслану Николаевичу (Кухаруку, мэру Тюмени — прим. ред.) на необходимость этой процедуры», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в администрацию Тюмени. Там сообщили, что кандидаты на должность мэра города будут определены после конкурса, который объявит городская дума.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатору Тюменской области Александру Моору ищут оппонентов-спойлеров на праймериз ЕР. По данным агентства, ожидается участие по одному кандидату от ХМАО и ЯНАО.