Екатеринбургского депутата забрали в полицию

Виктор Сомиков заявил, что не согласен со статьей в протоколе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата гордумы Екатеринбурга Виктора Сомикова забрали в отдел полиции №12 со стихийной акции протеста возле здания Чкаловского райсуда, где рассматривался вопрос о строительстве крематория в Нижне-Исетске. Как рассказал URA.RU сам депутат, в его отношении составили административный протокол по статье 20.2 («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

По словам Сомикова, перед заседанием несколько жителей Химмаша, «не сговариваясь», вышли с «детскими» плакатами на территорию суда. Позднее, уже выходя из здания, он увидел, как полицейские задерживают девушку, которая формально находилась на территории детского сада. Сомикова это возмутило. «Так как это мой избиратель, я сказал: „Поехали вместе“. Хочу подчеркнуть: действия сотрудников [МВД в отделе] были абсолютно корректные», — поделился Сомиков.

В протоколе он отметил, что не согласен со статьей. Сам суд окончательного решения о судьбе крематория пока не принял. Сомиков, как он заявил корреспонденту, участвует в процессе «как депутат».

Газета «Вечерние ведомости» называет Сомикова организатором пикета. И его интерес якобы в том, что неподалеку от места возможной стройки располагается его коттедж. Комментируя версию, Сомиков уточнил, что его дом попадает в километровую зону, но опроверг, что именно это мотивирует его.

Как писало URA.RU, Виктор Сомиков, представляющий в думе интересы девелопера Андрея Гавриловского, планирует участвовать в сентябрьских выборах. Мэрия, по словам источников агентства, предварительно готова его поддержать.