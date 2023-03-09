Пермячка, пришедшая к пенсионерке мириться, совершила разбой

10 марта 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Подозреваемую заключили под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU В Соликамске пенсионерка дважды пострадала от ранее судимой женщины. Горожанка была осуждена за то, что похитила с банковской карты 73-летней жительница 24 тысячи рублей. После отбытия наказания она пришла к пенсионерке, чтобы помириться, но в итоге вновь совершила преступление, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «За разговорами дамы помирились и решили укрепить дружбу алкогольным напитком. Гостья рассказала, что несколько дней назад освободилась из мест лишения свободы и у нее нет теплой одежды. Она также попросила деньги, но, получив отказ, взяла их без разрешения. Возмущенная таким поведением, пожилая женщина стала ругаться на фигурантку и требовать, чтобы та положила деньги на место. В ответ на это молодая особая толкнула хозяйку квартиры, ударила по голове тростью», — говорится на сайте краевого главка. Также налетчица сорвала с пожилой женщины золотую цепочку с крестиком, после чего скрылась с места преступления. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в кратчайшие сроки. Ей предъявлены обвинения по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Сейчас женщина заключена под стражу.

В Соликамске пенсионерка дважды пострадала от ранее судимой женщины. Горожанка была осуждена за то, что похитила с банковской карты 73-летней жительница 24 тысячи рублей. После отбытия наказания она пришла к пенсионерке, чтобы помириться, но в итоге вновь совершила преступление, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «За разговорами дамы помирились и решили укрепить дружбу алкогольным напитком. Гостья рассказала, что несколько дней назад освободилась из мест лишения свободы и у нее нет теплой одежды. Она также попросила деньги, но, получив отказ, взяла их без разрешения. Возмущенная таким поведением, пожилая женщина стала ругаться на фигурантку и требовать, чтобы та положила деньги на место. В ответ на это молодая особая толкнула хозяйку квартиры, ударила по голове тростью», — говорится на сайте краевого главка. Также налетчица сорвала с пожилой женщины золотую цепочку с крестиком, после чего скрылась с места преступления. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в кратчайшие сроки. Ей предъявлены обвинения по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Сейчас женщина заключена под стражу.