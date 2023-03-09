Пермские власти выделят на развитие Березников сотни миллионов

Власти Пермского края планируют выделить субсидии на реализацию проектов по развитию и благоустройству города Березники. На эти цели направят около 250 млн рублей, сообщает сайт правительства региона.
«В Березниках будут реализованы проекты по четырем ключевым направлениям: благоустройство общественных пространств, строительство объектов спорта, а также обновление дворовых территорий и благоустройство территорий дошкольных и общеобразовательных учреждений. Всего на эти цели будет выделено порядка 250 млн рублей», — передает сайт кабмина.
Больше всего средств будет выделено на обустройство общественных пространств — 124 млн рублей. Планируется организовать музей техники под открытым небом, скейт-парк, благоустроить дорожки и тротуары и так далее. Около 90 млн направят на реставрацию мемориальных комплексов, посвященных победе СССР в Великой Отечественной войне и березниковцам, погибшим в Афганистане. Также выделят 46 млн на обустройство территорий семи детсадов и четырех школ. На дворовые территории Березников предусмотрено 36 млн рублей из краевого бюджета, на благоустройство спортивных объектов — 41 млн рублей.
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