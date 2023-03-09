Пермские власти выделят на развитие Березников сотни миллионов

10 марта 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Инвестиции направят на развитие городской территории Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Власти Пермского края планируют выделить субсидии на реализацию проектов по развитию и благоустройству города Березники. На эти цели направят около 250 млн рублей, сообщает сайт правительства региона. «В Березниках будут реализованы проекты по четырем ключевым направлениям: благоустройство общественных пространств, строительство объектов спорта, а также обновление дворовых территорий и благоустройство территорий дошкольных и общеобразовательных учреждений. Всего на эти цели будет выделено порядка 250 млн рублей», — передает сайт кабмина. Больше всего средств будет выделено на обустройство общественных пространств — 124 млн рублей. Планируется организовать музей техники под открытым небом, скейт-парк, благоустроить дорожки и тротуары и так далее. Около 90 млн направят на реставрацию мемориальных комплексов, посвященных победе СССР в Великой Отечественной войне и березниковцам, погибшим в Афганистане. Также выделят 46 млн на обустройство территорий семи детсадов и четырех школ. На дворовые территории Березников предусмотрено 36 млн рублей из краевого бюджета, на благоустройство спортивных объектов — 41 млн рублей.

Власти Пермского края планируют выделить субсидии на реализацию проектов по развитию и благоустройству города Березники. На эти цели направят около 250 млн рублей, сообщает сайт правительства региона. «В Березниках будут реализованы проекты по четырем ключевым направлениям: благоустройство общественных пространств, строительство объектов спорта, а также обновление дворовых территорий и благоустройство территорий дошкольных и общеобразовательных учреждений. Всего на эти цели будет выделено порядка 250 млн рублей», — передает сайт кабмина. Больше всего средств будет выделено на обустройство общественных пространств — 124 млн рублей. Планируется организовать музей техники под открытым небом, скейт-парк, благоустроить дорожки и тротуары и так далее. Около 90 млн направят на реставрацию мемориальных комплексов, посвященных победе СССР в Великой Отечественной войне и березниковцам, погибшим в Афганистане. Также выделят 46 млн на обустройство территорий семи детсадов и четырех школ. На дворовые территории Березников предусмотрено 36 млн рублей из краевого бюджета, на благоустройство спортивных объектов — 41 млн рублей.