Правительству требуется современный автозак вместимостью до 20 человек Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Правительство Тюменской области планирует потратить почти 11 млн рублей на приобретение сппецтранспорта для перевозки задержанных. Информация об этом размещена на официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок.

«Лот № 0167200003423001334, заказчик — управление делами правительства Тюменской области. Объект закупки — автомобиль оперативно-служебный, на базе ПАЗ 320405-04 (или эквивалент). Начальная цена лота — 10 млн 957 тыс. рублей, аукцион на стадии подачи заявок», — говорится в сообщении системы.

По данным производителя, такая модель автомобиля используется в служебно-оперативных целях. Его главное назначение — перевозка задержанных в административном порядке лиц и доставка их в отделения органов внутренних дел. В документах по закупке уточняется, что автомобиль должен быть новым и на полной гарантии.

Причина покупки такого транспорта правительством Тюменской области неизвестна. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства, на момент публикации ответ еще ожидается.