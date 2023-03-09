09 марта 2023

Правительство Тюменской области потратит миллионы на автозак. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Марш в поддержку Ивана Голунова. Москва, автозак, рука, решетка, задержание
Правительству требуется современный автозак вместимостью до 20 человек Фото:

Правительство Тюменской области планирует потратить почти 11 млн рублей на приобретение сппецтранспорта для перевозки задержанных. Информация об этом размещена на официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок.

«Лот № 0167200003423001334, заказчик — управление делами правительства Тюменской области. Объект закупки — автомобиль оперативно-служебный, на базе ПАЗ 320405-04 (или эквивалент). Начальная цена лота — 10 млн 957 тыс. рублей, аукцион на стадии подачи заявок», — говорится в сообщении системы.

По данным производителя, такая модель автомобиля используется в служебно-оперативных целях. Его главное назначение — перевозка задержанных в административном порядке лиц и доставка их в отделения органов внутренних дел. В документах по закупке уточняется, что автомобиль должен быть новым и на полной гарантии.

Причина покупки такого транспорта правительством Тюменской области неизвестна. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства, на момент публикации ответ еще ожидается.

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Правительство Тюменской области планирует потратить почти 11 млн рублей на приобретение сппецтранспорта для перевозки задержанных. Информация об этом размещена на официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок. «Лот № 0167200003423001334, заказчик — управление делами правительства Тюменской области. Объект закупки — автомобиль оперативно-служебный, на базе ПАЗ 320405-04 (или эквивалент). Начальная цена лота — 10 млн 957 тыс. рублей, аукцион на стадии подачи заявок», — говорится в сообщении системы. По данным производителя, такая модель автомобиля используется в служебно-оперативных целях. Его главное назначение — перевозка задержанных в административном порядке лиц и доставка их в отделения органов внутренних дел. В документах по закупке уточняется, что автомобиль должен быть новым и на полной гарантии. Причина покупки такого транспорта правительством Тюменской области неизвестна. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства, на момент публикации ответ еще ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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