В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный лжеминер требовал два миллиона рублей с руководства аэропорта. Источник в силовых структурах города рассказал корреспонденту URA.RU, что в справочную аэропорта позвонил неизвестный и сказал, что здание вспыхнет, если ему не переведут деньги.
«Неизвестный позвонил в справочную аэропорта. Он потребовал, чтобы ему перевели на определенный банковский счет два миллиона рублей, а иначе в 19.00 здание вспыхнет», — рассказал инсайдер.
В пресс-службе администрации Нижневартовска сообщили, что здание аэропорта и ТЦ «Космос» проверили кинологи. «Оперативные мероприятия завершены, угроз не обнаружено, информация не подтвердилась. Напомним, в России ужесточена ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с 200 до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы — с трех до пяти лет», — прокомментировали ситуацию в мэрии.
Ранее URA.RU писало об эвакуации торгового центра «Космос». Здание проверяли сотрудники правоохранительных органов.
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