09 марта 2023

Неизвестный угрожал сжечь аэропорт Нижневартовска, если ему не переведут два миллиона. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Платная парковка в аэропорту. Нижневартовск, знак стоп, аэропорт, терминал
Лжеминер требовал денег и угрожал сжечь аэропорт Нижневартовска Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный лжеминер требовал два миллиона рублей с руководства аэропорта. Источник в силовых структурах города рассказал корреспонденту URA.RU, что в справочную аэропорта позвонил неизвестный и сказал, что здание вспыхнет, если ему не переведут деньги.

«Неизвестный позвонил в справочную аэропорта. Он потребовал, чтобы ему перевели на определенный банковский счет два миллиона рублей, а иначе в 19.00 здание вспыхнет», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе администрации Нижневартовска сообщили, что здание аэропорта и ТЦ «Космос» проверили кинологи. «Оперативные мероприятия завершены, угроз не обнаружено, информация не подтвердилась. Напомним, в России ужесточена ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с 200 до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы — с трех до пяти лет», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

Ранее URA.RU писало об эвакуации торгового центра «Космос». Здание проверяли сотрудники правоохранительных органов.

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В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный лжеминер требовал два миллиона рублей с руководства аэропорта. Источник в силовых структурах города рассказал корреспонденту URA.RU, что в справочную аэропорта позвонил неизвестный и сказал, что здание вспыхнет, если ему не переведут деньги. «Неизвестный позвонил в справочную аэропорта. Он потребовал, чтобы ему перевели на определенный банковский счет два миллиона рублей, а иначе в 19.00 здание вспыхнет», — рассказал инсайдер. В пресс-службе администрации Нижневартовска сообщили, что здание аэропорта и ТЦ «Космос» проверили кинологи. «Оперативные мероприятия завершены, угроз не обнаружено, информация не подтвердилась. Напомним, в России ужесточена ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с 200 до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы — с трех до пяти лет», — прокомментировали ситуацию в мэрии. Ранее URA.RU писало об эвакуации торгового центра «Космос». Здание проверяли сотрудники правоохранительных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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