В Перми хотят приобрести суда на подводных крыльях

В Пермском крае может появиться новый тип судов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми могут появиться суда на подводных крыльях. В региональную рабочую группу по водному транспорту включили компании АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» и АО «НПП „Радар ММС“», которые совместно разрабатывают и создают скоростные суда и экранопланы нового поколения.

«Представители конструкторского бюро им. Р. Е. Алексеева и НПП „Радар ММС“ были включены в состав рабочей группы, поскольку у правительства Пермского края есть планы закупить для нужд региона суда на подводных крыльях, для собственного производства которых в Пермском крае на данный момент мощностей нет. По словам источника в рабочей группе, речь, скорее всего, пойдет о судах „Валдай-45Р“, более подходящих для рек Пермского края», — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

Новые члены рабочей группы считают, что у региона есть определенный интерес в плане развития этого вида транспорта. В минтрансе Пермского края сообщили, что на данный момент планов по приобретению подобных судов нет. По словам экспертов, если власти региона все же закупят такие транспортные средства, то, скорее всего, их будут использовать для регулярных пассажирских перевозок.