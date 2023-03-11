Тракториста остановили инспекторы ГИБДД Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В селе Ивановка (Тюменская область) инспекторы ГИБДД задержали тракториста для проверки, в результате чего выяснилось, что мужчина управлял транспортом под действием алкоголя. Как рассказал сам водитель, он поехал принимать роды у коровы на ферме. Об этом инциденте сообщили в региональном УГИБДД.

«В селе Ивановка в Уватском районе 50-летний мужчина пьяным управлял трактором „Беларус“. Показания алкотестера 0,51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина рассказал, что выпил две бутылки пива, когда ему сообщили, что корова на ферме начала телиться. Он поехал принимать роды, на тракторе. По пути и был остановлен», — рассказали в пресс-службе ведомства.



Сейчас на мужчину составлен административный материал за вождение под действием алкоголя. В Госавтоинспекции Тюменской области добавили, что всего за ночь поймали 19 пьяных водителей.

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