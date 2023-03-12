«Фонтанка»: ВС России были готовы к прилету бомбардировщика США в Финском заливе

Вооруженные силы России (ВС РФ) были готовы к готовы к прилету американского бомбардировщика B-52, летевшего в сторону Санкт-Петербурга и развернувшегося в Финском заливе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на осведомленный источник.
«Дежурные силы Балтийского флота были осведомлены о его полете, следили за самолетом на всем протяжении его полета около границ Российской Федерации и Калининградской области в частности», — передает издание слова собеседника. Также источник отметил, что ВС РФ были готовы оперативно среагировать на потенциальную угрозу.
«Он вышел на курс, зафиксировался и ушел с этого курса. <…> Если бы он где-то критически подлетел, мы бы поднимали дежурные силы ПВО и так далее», — рассказал Пятому каналу представитель пресс-службы Западного военного округа Илья Свереда.
Ранее стало известно, что стратегический бомбардировщик США Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Ленобласти. Изначально самолет подлетел к границе Калининградской области, где сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!