«Фонтанка»: ВС России были готовы к прилету бомбардировщика США в Финском заливе

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, радар, пво, цель, stock
ВС РФ были готовы отразить атаку американского бомбардировщика Фото:

Вооруженные силы России (ВС РФ) были готовы к готовы к прилету американского бомбардировщика B-52, летевшего в сторону Санкт-Петербурга и развернувшегося в Финском заливе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на осведомленный источник.

«Дежурные силы Балтийского флота были осведомлены о его полете, следили за самолетом на всем протяжении его полета около границ Российской Федерации и Калининградской области в частности», — передает издание слова собеседника. Также источник отметил, что ВС РФ были готовы оперативно среагировать на потенциальную угрозу.

«Он вышел на курс, зафиксировался и ушел с этого курса. <…> Если бы он где-то критически подлетел, мы бы поднимали дежурные силы ПВО и так далее», — рассказал Пятому каналу представитель пресс-службы Западного военного округа Илья Свереда.

Ранее стало известно, что стратегический бомбардировщик США Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Ленобласти. Изначально самолет подлетел к границе Калининградской области, где сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) были готовы к готовы к прилету американского бомбардировщика B-52, летевшего в сторону Санкт-Петербурга и развернувшегося в Финском заливе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на осведомленный источник. «Дежурные силы Балтийского флота были осведомлены о его полете, следили за самолетом на всем протяжении его полета около границ Российской Федерации и Калининградской области в частности», — передает издание слова собеседника. Также источник отметил, что ВС РФ были готовы оперативно среагировать на потенциальную угрозу. «Он вышел на курс, зафиксировался и ушел с этого курса. <…> Если бы он где-то критически подлетел, мы бы поднимали дежурные силы ПВО и так далее», — рассказал Пятому каналу представитель пресс-службы Западного военного округа Илья Свереда. Ранее стало известно, что стратегический бомбардировщик США Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Ленобласти. Изначально самолет подлетел к границе Калининградской области, где сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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