«Фонтанка»: ВС России были готовы к прилету бомбардировщика США в Финском заливе

12 марта 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

ВС РФ были готовы отразить атаку американского бомбардировщика Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Вооруженные силы России (ВС РФ) были готовы к готовы к прилету американского бомбардировщика B-52, летевшего в сторону Санкт-Петербурга и развернувшегося в Финском заливе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на осведомленный источник. «Дежурные силы Балтийского флота были осведомлены о его полете, следили за самолетом на всем протяжении его полета около границ Российской Федерации и Калининградской области в частности», — передает издание слова собеседника. Также источник отметил, что ВС РФ были готовы оперативно среагировать на потенциальную угрозу. «Он вышел на курс, зафиксировался и ушел с этого курса. <…> Если бы он где-то критически подлетел, мы бы поднимали дежурные силы ПВО и так далее», — рассказал Пятому каналу представитель пресс-службы Западного военного округа Илья Свереда. Ранее стало известно, что стратегический бомбардировщик США Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Ленобласти. Изначально самолет подлетел к границе Калининградской области, где сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота.

Вооруженные силы России (ВС РФ) были готовы к готовы к прилету американского бомбардировщика B-52, летевшего в сторону Санкт-Петербурга и развернувшегося в Финском заливе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на осведомленный источник. «Дежурные силы Балтийского флота были осведомлены о его полете, следили за самолетом на всем протяжении его полета около границ Российской Федерации и Калининградской области в частности», — передает издание слова собеседника. Также источник отметил, что ВС РФ были готовы оперативно среагировать на потенциальную угрозу. «Он вышел на курс, зафиксировался и ушел с этого курса. <…> Если бы он где-то критически подлетел, мы бы поднимали дежурные силы ПВО и так далее», — рассказал Пятому каналу представитель пресс-службы Западного военного округа Илья Свереда. Ранее стало известно, что стратегический бомбардировщик США Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Ленобласти. Изначально самолет подлетел к границе Калининградской области, где сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота.