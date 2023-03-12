Тюменцы массово жалуются на квартиры в новом ЖК

На одном из объектов выявили 156 дефектов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители новых квартир в ЖК «Ритмы» от застройщика «Партнер» неоднократно жаловались на состояния жилья. Об этом в сообществе застройщика «ВКонтакте» сообщили владельцы квартир. Они указывают на царапины на окнах, частичное отсутствие плинтусов, загрязненные комнаты и многое другое.

«Затопленная квартира, грязь и недовольные представители застройщика, которые толпой зашли в квартиру и пытались убедить в том, что все хорошо и нужно бы радоваться. Обнаружилась вода в потолке, затирка между плитками на скорую руку и много другого. Надеюсь слова директора были сказаны серьезно и работники получат по „шапке“ за эту жесть», — написала в сообществе владелица квартиры. Об этом сообщили в своем материале РБК Тюмень.

По словам жителей ЖК, квартиры сданы в плохом состоянии. Есть много серьезных проблем, кроме мелких ошибок: неработающий туалет, недоделанная лоджия, отсутствие розетки и, частично, плинтусов. Самое главное, что в квартире грязно. При этом по информации с сайта застройщика, стоимость жилья в ЖК «Ритмы» составляет от 3,7 до 12,1 млн рублей.

Слова проживающих подтвердил руководитель компании «БРИК Приемка» Никита Киреев. По его словам, в ходе осмотра одного из объектов в ЖК «Ритмы» было выявлено 156 дефектов.