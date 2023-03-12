Мэр Донецка призвал к «переговорам с нацистами»

13 марта 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

России необходимо донести до украинских властей возможности своего дальнобойного оружия, заявил Алексей Кулемзин Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России необходимо сесть за стол переговоров с «оголтелыми нацистами» и донести до противоположной стороны, что в ответ на поставку Украине дальнобойного оружия российская армия начнет использовать чаще собственное вооружение с большим радиусом действия. Об этом заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. «Разум должен восторжествовать даже у этих оголтелых нацистов. Нужно сесть за стол переговоров и понять, что у России тоже есть вооружение с очень большим радиусом действия», — передает слова Кулемзина РИА Новости. Также он добавил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) имеет качественные средства ПВО, которые успешно будут противостоять западному дальнобойному вооружению. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что ВС РФ, исключая риски для российских территорий от дальнобойного вооружения ВСУ, отодвинут линию обороны вглубь Украины. Российские официальные лица уверены, что британское дальнобойное оружие будет использоваться украинским командованием против гражданских целей.

России необходимо сесть за стол переговоров с «оголтелыми нацистами» и донести до противоположной стороны, что в ответ на поставку Украине дальнобойного оружия российская армия начнет использовать чаще собственное вооружение с большим радиусом действия. Об этом заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. «Разум должен восторжествовать даже у этих оголтелых нацистов. Нужно сесть за стол переговоров и понять, что у России тоже есть вооружение с очень большим радиусом действия», — передает слова Кулемзина РИА Новости. Также он добавил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) имеет качественные средства ПВО, которые успешно будут противостоять западному дальнобойному вооружению. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что ВС РФ, исключая риски для российских территорий от дальнобойного вооружения ВСУ, отодвинут линию обороны вглубь Украины. Российские официальные лица уверены, что британское дальнобойное оружие будет использоваться украинским командованием против гражданских целей.