Посол в Британии объяснил, как Россия обезопасит себя от дальнобойного оружия ВСУ

Посол в Британии: РФ нужно отодвинуть линию фронта, чтобы обезопаситься от дальнобойного оружия ВСУ

05 марта 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Запад хочет передать ВСУ дальнобойное оружие Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия может отодвинуть линию обороны вглубь Украины, чтобы обезопаситься от дальнобойного оружия ВСУ. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. «Только Великобритания прямо говорит, что собирается предоставить дальнобойное оружие для украинской армии, и мы уверены, что это дальнобойное оружие будет применяться против гражданских целей. Мы должны продвинуть эту линию дальше, вглубь Украины, чтобы избежать дальнейших угроз территории России и территории Донбасса», — заявил Келин в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera . Великобритания собирается первой отправить Украине вооружение дальнего радиуса действия. Президент США Джо Байден анонсировал, что Вашингтон работает над поставками дальнобойного оружия, которого ранее не было в пакетах военной помощи. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае передачи ВСУ такого вооружения Россия будет отодвигать опасность от своих границ.

Российская армия может отодвинуть линию обороны вглубь Украины, чтобы обезопаситься от дальнобойного оружия ВСУ. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. «Только Великобритания прямо говорит, что собирается предоставить дальнобойное оружие для украинской армии, и мы уверены, что это дальнобойное оружие будет применяться против гражданских целей. Мы должны продвинуть эту линию дальше, вглубь Украины, чтобы избежать дальнейших угроз территории России и территории Донбасса», — заявил Келин в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Великобритания собирается первой отправить Украине вооружение дальнего радиуса действия. Президент США Джо Байден анонсировал, что Вашингтон работает над поставками дальнобойного оружия, которого ранее не было в пакетах военной помощи. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае передачи ВСУ такого вооружения Россия будет отодвигать опасность от своих границ.