Посол в Британии объяснил, как Россия обезопасит себя от дальнобойного оружия ВСУ

Посол в Британии: РФ нужно отодвинуть линию фронта, чтобы обезопаситься от дальнобойного оружия ВСУ
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Вооруженные силы Украины. stock, град, торнадо, ураган, ВСУ, рсзо, stock
Запад хочет передать ВСУ дальнобойное оружие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия может отодвинуть линию обороны вглубь Украины, чтобы обезопаситься от дальнобойного оружия ВСУ. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Только Великобритания прямо говорит, что собирается предоставить дальнобойное оружие для украинской армии, и мы уверены, что это дальнобойное оружие будет применяться против гражданских целей. Мы должны продвинуть эту линию дальше, вглубь Украины, чтобы избежать дальнейших угроз территории России и территории Донбасса», — заявил Келин в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Великобритания собирается первой отправить Украине вооружение дальнего радиуса действия. Президент США Джо Байден анонсировал, что Вашингтон работает над поставками дальнобойного оружия, которого ранее не было в пакетах военной помощи. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае передачи ВСУ такого вооружения Россия будет отодвигать опасность от своих границ.

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Российская армия может отодвинуть линию обороны вглубь Украины, чтобы обезопаситься от дальнобойного оружия ВСУ. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. «Только Великобритания прямо говорит, что собирается предоставить дальнобойное оружие для украинской армии, и мы уверены, что это дальнобойное оружие будет применяться против гражданских целей. Мы должны продвинуть эту линию дальше, вглубь Украины, чтобы избежать дальнейших угроз территории России и территории Донбасса», — заявил Келин в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Великобритания собирается первой отправить Украине вооружение дальнего радиуса действия. Президент США Джо Байден анонсировал, что Вашингтон работает над поставками дальнобойного оружия, которого ранее не было в пакетах военной помощи. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае передачи ВСУ такого вооружения Россия будет отодвигать опасность от своих границ.
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